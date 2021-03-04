本港安排60歲或以上長者優先接種武肺疫苗，但在科興疫苗「原產地」北京，接種規定大不同，限制18歲至59歲人士接種。對於長期病患者，北京疾控中心亦有較明確指引，包括訂明糖尿病及高血壓患者適合接種疫苗的情況。此外，國家衞健委亦要求全國各地，須嚴格執行接種疫苗前的確認工作，包括為接種者安排預檢、健康詢問等程序，確認無誤後，才會正式打針。

科興疫苗臨床數據顯示，60歲或以上長者接種有效率僅50.6%，但接種疫苗後產生一定程度的中和抗體。港府則基於專家委員會意見，認為60歲或以上長者同樣可以接種，好處大於不接種，將長者納入疫苗接種計劃5類優先接種人群之中。

數據不足 北京未擴至為全部長者接種

不過，北京採取與本港截然不同的接種策略。根據北京市疾病預防控制中心規定，北京接種疫苗年齡限制為18歲至59歲，須留待疫苗有進一步臨床數據，再擴大至60歲或以上長者。直至本月初，北京疾控中心才表示，開始為部份有接種需要且身體狀況良好的長者接種武肺疫苗，但仍須視乎國家安排決定何時全面為長者接種。

本港日前出現首宗接種科興疫苗後死亡個案，63歲死者生前患有糖尿病及高血壓，且血糖血壓均未受控。不過，本港對於長期病患者，雖然規定患「未控制的嚴重慢性病」不可接種科興疫苗，但沒有對「未控制」及「嚴重」詳加定義，患者須自行或尋求醫生判斷是否適合接種。

相反，北京疾控中心卻有列出明確指引。以糖尿病患者為例，北京規定患者空腹血糖不高於13.9毫摩爾/升，即可照常接種武肺疫苗；出現糖尿病急性併發症的患者，則須暫緩接種。至於高血壓患者，北京規定若患者能藉藥物維持正常血壓，則仍可接種疫苗。

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