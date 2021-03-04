【佔中案】【本報訊】「佔中九子」戴耀廷、陳健民和朱耀明等，就前年被裁定串謀與煽惑公眾妨擾等罪成提出上訴，上訴庭經過三天審訊，決定押後頒佈裁決。上訴聆訊期間，戴耀廷同時就民主派初選涉違國安法一案，在西九龍法院應訊，保釋與否仍未定奪之際，律政司昨突反對在本案獲准保釋的戴繼續保釋。戴的代表律師認為，本案不應與國安法案混為一談，要求續保釋，惟上訴庭最終拒絕，未有交代原因，僅稱現階段不會說太多。

旁聽市民揮手打氣

戴耀廷保釋被拒後，數名旁聽市民隨即站立向他揮手，大叫「Benny，保重」，而他亦揮手回應，隨即由懲教人員帶走，押送到西九龍裁判法院，續就國安法案件應訊。

戴連日來一直等待國安法指定法官總裁判官蘇惠德，處理47名民主派初選被告的保釋申請問題，故他一直坐在犯人欄內聽審。他前年因串謀作出公眾妨擾及煽惑他人作出公眾妨擾罪成，被判囚16個月，服刑3個多月後，成功申請保釋等候上訴，之後一直是自由之身，直到因國安法案件被捕。

審訊完畢後，上訴庭副庭長麥機智主動詢問律政司，戴耀廷的保釋問題是否有爭議，又問控方對保釋的看法。當時西九龍法院對保釋一事仍未有定案。署理刑事檢控專員譚耀豪表示，不清楚西九龍法院現時進度，但表明反對戴繼續保釋。

代表戴的香港大學法律學院首席講師張達明即反駁，國安法案件應與本案分開處理，又指戴之前一直獲得保釋，希望以原有條件繼續保釋。麥機智最終決定撤銷戴保釋，但未有交代原因。

戴耀廷及被判囚8個月的黃浩銘，同就佔中案刑期提出上訴。上訴方指原審法官判刑準則有誤，要求上訴庭將2014年的佔領運動和近年暴力示威作對比，顯出佔中實屬和平示威，認為上訴庭應借今次機會，接納減刑申請，給予公眾一個明確訊息，和平示威應值得嘉許。他指戴連同還押的日子，已被監禁5個多月，已是足夠的懲罰，望上訴庭改判即時釋放。

律政司則反對上訴方說法，指戴在原審首天表明對佔領運動絕不後悔，16個月刑期不會過重。

案件編號：CACC128/19