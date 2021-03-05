房委會商業樓宇小組委員會今日通過，延長向轄下非住宅租戶或暫准證持有人，包括以月租泊車位停泊商用車輛的停車場使用者，提供75%租金寬減，為期6個月，由今年4月1日起9月30日，此項措施估計會令房委會少收約6.6億元租金。

租戶因防疫規定而關閉處所 可申請百分百租金寬免

委員會也通過，如房委會轄下租戶因須遵照政府的防疫規定和指示，而關閉處所，可繼續在該段必須停運的期間，向房委會申請百分百的租金寬免。

房委會指，會繼續以靈活的方式，處理於租金寬減期完結前屆滿的租約，作為過渡安排；租戶在新租約的新租金達成協議前，會獲發暫准證。租約期滿後，可以現有的租金水平繼續於有關單位經營。

房委會指，有關租金寬減是為配合早前《財政預算案》的紓困措施。委員會早前已通過5輪措施，向房委會轄下合資格的零售、工廠大廈和非住宅租戶提供租金寬減，估計可惠及約9,900個非住宅租戶，包括約2,500個零售租戶、約3,300個工廠大廈租戶、和約4,000個停車場使用者等。

由前年10月至今年9月30日共24個月，房委會向轄下合資格非住宅租戶所提供的租金寬減而少收的租金，總額估計約為22.9億元。

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