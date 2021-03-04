衞生防護中心周四（4日）預先披露4宗感染源頭不明的初步確診個案詳情。其中住荃灣愉景新城1座、於長沙灣政府合署上班的47歲勞工處員工，在傳染期（發病前2日起計）到9家餐廳堂食，當中8間更與家人同行，包括藍店美心旗下的翠園及元氣壽司高速線。單計他發病當日至2日後，就去過4間餐廳外膳，甚至發病後2日仍上班。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，患者上班時通常獨自用膳，署方仍追蹤他有多少緊密接觸者。患者傳染期與家人到多間食肆進餐；2月27日到荃灣冠荃美食中心、叁茶陸飯及沙田翠園；28日到金鳳大餐廳和元氣壽司高速線；3月1日發病當日，到深水埗老地方茶餐廳、荃灣愉景新城潮食會和大家樂；3日則獨自到深水埗潤發飯店。

勞工處指，該員工於長沙灣政府合署10樓小額薪酬索償仲裁處工作，最近一次上班為3月3日，日常不用接觸公眾，工作時亦有戴口罩，當值期間體溫檢測正常。勞工處已全面消毒該員工的工作地點及所有公共設施。同樓層的勞資關係科西九龍辦事處、僱員補償科、職業醫學組（九龍）和職業安全服務行動科（九龍區）的服務櫃檯亦會暫停。

染疫勞工處員工行蹤

●住所──荃灣愉景新城1座

●2月27日──荃灣冠荃美食中心、叁茶陸飯；沙田翠園

●2月28日──金鳳大餐廳；元氣壽司高速線

●3月1日──發病不適

●3月1日──深水埗老地方茶餐廳；荃灣愉景新城潮食會（Chill Eating Club）、大家樂

●3月3日──最後上班（長沙灣政府合署10樓小額薪酬索償仲裁處）

●3月3日──深水埗潤發飯店

無源頭初步確診：4宗

●18歲大學生，自上年年尾後沒回校舍上課，居於曉麗苑曉暉閣。大廈早前須強制檢測，他與另一名病人居住不同層數不同座向。

●48歲男文員，居於西營盤居仁里3號居仁閣，於中環皇后大道中100號上班，最後一日上班為2月26日，3月1日發燒。他潛伏期曾與同事一起吃飯，由於暫未找到感染源頭，相關同事須檢疫。

●37歲家務助理，外籍人士，居於油麻地甘芳大廈，工作地方為清水灣小坑口一間村屋。此人2月23日最後一天上班，28日開始發病。

張竹君指，另有一名外傭與患者於小坑口村屋一同工作，惟其僱主不在香港，而她居住的大廈早前亦有多宗確診，知道她所住的是劏房，環境較為惡劣。

●47歲勞工處員工，於長沙灣政府合署上班，居於荃灣愉景新城1座，曾與家人於不同食肆吃過飯。他於3月1日開始不舒服，但3日才最後一天上班。

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