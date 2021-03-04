【本報訊】有份參與初選、被控多條罪名包括有傳正被國安法通緝的前民主黨立法會議員許智峯，去年底流亡英國。眼見戰友正在法庭受盡折磨，許智峯在香港時間昨早於fb發文，回憶與其中12人相處點滴：「從政以來，重（從）沒試過如此的沉重及壓抑。老（腦）海裡零零散散不斷想起與他們一起奮鬥的點滴。」

談戴耀廷冀做法治研究

許智峯在文中提及，他曾到監獄探望戴耀廷，對方當時仍滿腔熱情與他討論社會運動，說出獄後要做法治研究，「牢獄鎖不住他高尚的情操」。他又曾與前黨友區諾軒一起出席預演佔中當晚，當晚二人一起被捕，通宵扣查。他又提及經常與前民主動力召集人趙家賢在太古吃早餐，趙常大吐苦水指民動工作有多繁忙，協調有多複雜。

對於曾與他共事多年的民主黨主席胡志偉，許直言以往與對方有不少意見分歧，鬧得臉紅耳熱，但當他官司纏身、辭職離任時，胡志偉「總是拉我到一邊說：『你仔細老婆嫩，家庭上生活上有任何需要，記得開聲，做兄弟的一定想辦法撐你』」。又指朱凱廸和慢必陳志全是他的議會抗爭行動「鐵膽」，是一起衝鋒陷陣的戰友。

另外，他又特別提及，2016立法會選舉，東區區議員徐子見為了民主派大局棄選港島，選舉日還在柴灣為他站台，更對他交託說：「為了大家，你記得要加油。」