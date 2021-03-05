確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港武漢肺炎疫情再有緩和趨勢，昨日（5日）新增11宗確診，8宗本地個案，當中4宗無源頭，4宗與早前個案相關；3宗輸入個案。另有少於10宗初步確診。由於衞生署前日已交代昨日新增的4宗無源頭個案，故昨日沒有舉行疫情記者會，是5日內3度不設疫情記招。

而昨日源頭不明患者分別居於曉麗苑曉暉閣、西營盤居仁里3號居仁閣、油麻地金勳大廈，和荃灣愉景新城1座；另外4宗與其他個案相關的患者分別居於3幢大廈，包括新蒲崗金橋大廈、薄扶林置富花園富恒苑，以及觀塘安達邨仁達樓。政府刊憲，列愉景新城1座、西營盤居仁里 3 號居仁閣、觀塘安達邨仁達樓等，以及長沙灣政府合署10樓勞工處和中環皇后大道中100號20樓IMC Asia Pacific Limited為強檢大廈／場所。

新增一宗或以上確診個案的大廈

愉景新城第 1 座

西營盤居仁里3號居仁閣

觀塘安達邨仁達樓

出現一宗或以上確診個案的工作場所

長沙灣道303號長沙灣政府合署10樓勞工處

中環皇后大道中100號20樓IMC Asia Pacific Limited

任何人士於上月20日至本月5日曾身處上址超過兩小時者，須於本月7日（周日）或之前接受檢測。受檢人士若於本月3日至5日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

勞工署初步確診職員家人亦染疫 同於長沙灣政府合署工作

勞工處今日表示，確診員工（第11061號個案）的一名同住家庭成員亦初步確診。該家庭成員亦是勞工處的員工，於長沙灣政府合署10樓的勞工視察科工作，與早前初步確診員工同一樓層的辦公室毗鄰，最近上班日期為3月4日。勞工處指，按指引為該員工工作地點，包括所有公共設施安排清潔及消毒。該樓層的勞工視察科及小額薪酬索償仲裁處會關閉14天。

同層工作的所有同事需接受檢測，在檢測結果公佈前，須在家工作。同一樓層的小額薪酬索償仲裁處、勞資關係科西九龍辦事處、僱員補償科、職業醫學組（九龍）和職業安全服務行動科（九龍區）服務櫃檯已暫停服務，直至另行通知。

昨日4宗無源頭個案包括：

●18歲大學生（第11063號個案），自上年年尾後沒回校舍上課，居於曉麗苑曉暉閣。大廈早前須強制檢測，他與另一名病人居住不同層數不同座向。他於2月22日出現頭痛和發燒，3月1日遞交樣本，其後確診。

●48歲男文員（第11064號個案），居於西營盤居仁里3號居仁閣，於中環皇后大道中100號上班，最後一日上班為2月26日，3月1日發燒，同日遞交樣本，其後確診。他潛伏期曾與同事一起吃飯，由於暫未找到感染源頭，相關同事須檢疫。

●37歲女兼職外籍家務助理（第11065號個案），居於油麻地金勳大廈，工作地方為清水灣小坑口一間村屋。此人2月23日最後一天上班。她28日開始頭痛，3月2日遞交樣本，其後確診。

●47歲勞工處員工（第11061號個案），於長沙灣政府合署10樓的小額薪酬索償仲裁處工作，居於荃灣愉景新城1座，曾與家人於不同食肆吃過飯。他於3月1日開始發燒，但3日才最後一天上班，同日遞交樣本，其後確診。勞工處已按指引為該員工工作地點及所有公共設施作全面清潔和消毒。

另外4宗有關聯個案患者均無病徵。

檢測樣本包短時間全部取走 政府歸咎市民過度索取

關於早前有指政府於港鐵站派發的深喉唾液樣本包短時間內被全部取走，政府指過去數星期，每日平均派發近6萬個樣本包，而每日收集的樣本瓶則僅得2.7萬個，少於派發量的一半，呼籲市民及機構毋須過度索取樣本包。

關於檢測承辦商出現服務滯後，醫管局表示化驗室已完成處理所有滯後個案，之後會按合約要求在48小時內提供檢測結果。政府又指現時，大部份遞交深喉唾液樣本瓶的市民均能在遞交後2至3天獲得檢測結果。

3日累計約110,800人預約接種BioNTech疫苗

另截至周五晚上8時，過去24小時約有10,100名市民接種第一劑科興疫苗，當中約3,900人在5間社區疫苗接種中心接種，約5,600人在參與計劃的私家醫生和診所接種。

政府指，自2月22日以來，累計約72,300人接種了第一劑科興疫苗；截至本月5日晚上8時，過去24小時內約有4,900名市民在網上預約接種第一劑和第二劑科興疫苗；自2月23日以來，累計約267,600名人士預約接種科興疫苗。

另截至本月5日晚上8時，過去24小時內約有6,000名市民在網上預約接種第一劑和第二劑BioNTech疫苗；自本月3日以來累計約110,800人預約接種BioNTech疫苗。

另有一名83歲男子本月4日早上到中央圖書館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感暈眩及胸部不適，送往律敦治醫院，情況穏定，毋須留醫。

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至3.31

食環署宣佈，為達致「應檢盡檢」的目的，會繼續為特定群組，包括高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費病毒檢測，有關計劃的網上登記截止日期已延至3月31日，曾經登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。而根據計劃，檢測承辦商Prenetics Limited會負責提供採樣及檢測服務。

食衞局又公佈，會繼續為全港建造業工地人員在3月內提供一次免費自願檢測服務。合資格人士可由即日起於網上預約檢測。合資格人士須透過「社區檢測中心預約系統」預約，方可接受免費檢測服務。未有預約者將須自行繳付240元的檢測費用。

各區增流動採樣站 免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府決定免費讓他們到19間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府昨日（5日）在屯門怡樂花園及尖沙咀K11 MUSEA增設流動採樣站，為當區居民及工作人員強制檢測。將軍澳蔚藍灣畔的流動採樣站延長服務至3月6日；屯門蝴蝶灣社區中心的流動採樣站亦延長服務至12日；而九龍佐治五世紀念公園、元朗安興遊樂場及天水圍天瑞體育館的流動採樣站則延長服務至14日。

供所有市民

●薄扶林華貴邨華貴社區會堂 （至3月7日）

●中環愛丁堡廣場 （3月6日至9日）

●黃大仙廣場 （至3月14日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至3月14日）

●旺角麥花臣遊樂場（至3月7日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至3月7日）

●元朗安興遊樂場（至3月14日）

●天水圍天瑞體育館（至3月14日）

●屯門蝴蝶灣社區中心（至3月12日）

●沙田大會堂廣場（3月6日至3月14日）

●大埔社區中心籃球場（3月6日至3月14日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至3月12日）

供重開場所之強檢職員

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至3月7日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至3月14日）

供該區須強檢居民及職員

●觀塘安達邨仁達樓羽毛球場 （3月6日至7日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至3月14日）

●荃灣荃景圍體育館（3月6日至7日）

●屯門怡樂花園1座（至3月6日）

●將軍澳蔚藍灣畔2樓網球場（至3月6日）

車牌筆試及排期服務3.15恢復

運輸署指將於3月15日起恢復駕駛筆試（甲部試）及的士筆試服務。因筆試服務暫停而未能筆試的考生，將陸續獲個別通知其新定的考試日期。同日亦將恢復駕駛考試排期服務，包括駕駛考試排期事務處即時申請的櫃位服務、處理首次及重考生駕駛考試申請、駕駛考試延期申請、網上預約駕駛考試服務及重考生快期電話預約服務。運輸署亦不忘呼籲進入駕駛考試排期事務處及筆試中心的市民使用「安心出行」流動應用程式。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，以及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期原定由2月20日至4月20日，為期2個月。其中觀塘區的愛得甫酒店和南區的奧華時尚精品酒店.南岸，已於1月30日起提早運作。這些酒店除供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇這些酒店檢疫。

本港疫情

●確診（截至3月5日16:55）

11,066宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

201宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多11人出院（第9880、10849、10858、10888、10896、10900、10925、11021、11022、11036、11049號個案

共10,604人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

220名確診者仍留醫；其中

13人危殆（第1989、3496、6125、6607、6794、8018、8078、9612、9907、10358、10367、10379、10904號個案）、

12人嚴重（第6386、7076、7468、8221、9055、9135、9550、9793、10083、10585、10942、10953號個案），其餘195人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●九巴68X ／ 2月6及9日 ／ 第10711號個案

●的士TR8063 ／ 2月11日 ／第10836號個案

●紅色小巴NB4143 ／ 2月16至18日 ／第10856號個案

兩岸疫情 （截至3月5日14:30）

兩岸疫情最新數字：大陸昨日（4日）新增9宗確診個案，全部為境外輸入，分別是上海6宗，天津1宗，湖南1宗，廣東1宗，另外新增2宗疑似個案。大陸累計確診89,952宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診960宗，死亡個案9宗。

外國疫情（截至3月6日05:15）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過11.5億，全球死亡人數超過257.5萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,887萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過52萬。印度確診人數超過1,117萬，死亡人數突破15.7萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過1,079萬，死亡人數超過26萬。俄羅斯、英國確診突破400萬，法國、西班牙、意大利確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、印尼、秘魯、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

●日本厚生勞動省周五表示，接獲醫療機關的報告得知，一名30多歲從事醫療工作的女性在接受輝瑞疫苗後，出現嚴重過敏反應，這是日本首例。該省表示，這名女性在接種疫苗後5分鐘內出現咳嗽、呼吸急促、眼皮腫脹、全身發癢等症狀。她當場接受急救後，症狀已減緩。這名女性有氣喘、甲狀腺功能低下等的舊疾，醫療機關認為她出現過敏反應與接種疫苗有關連，但也有可能過敏的主因是氣喘。

●加拿大周五批准使用強生疫苗，是繼阿斯利康、輝瑞及Moderna後，第4款獲批的疫苗，亦是當地首款單劑疫苗，可供18歲以上人士使用。醫療官員預計下周會就Novovax疫苗作出決定。

●英國在倫敦南部的克羅伊登（Croydon）發現了第六名在英國檢測到巴西變種病毒的病人。衞生大臣夏國賢周五指，成功地確定了相關人員，此人目前正居家隔離，沒有證據顯示會有傳播鏈，但作為預防措施，當局將會在克羅伊登進行更多檢測。

●世衞突發衞生事件規劃執行主任瑞安（Mike Ryan）周五表示，就算有疫苗，各國也不可以放寬防疫措施，特別提到巴西的情況令人關注。「我們以為已經捱過了，但我們未……如果我們不少心，國家有可能進入第三波或第四波（確診）急升」。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 28,871,038 (522,188)

印度 11,173,761 (188,866)

巴⻄ 10,793,732 (260,970)

俄羅斯 4,252,876 (86,821)

英國 4,213,824 (124,259)

法國 3,918,397 (88,412)

⻄班牙 3,149,012 (71,138)

意⼤利 3,023,129 (99,271)

⼟⽿其 2,757,460 (28,901)

德國 2,493,864 (71,693 )

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