【本報訊】47名參與初選被控違反國安法的民主派人士，一連四日面臨馬拉松式聆訊，多天不得更衣、洗澡，前立法會議員葉建源以個人名義去信終審法院首席法官張舉能，質疑違反人權。港大法律學院公法講座教授陳文敏（圖）形容，被捕者面對的情況，連第三世界也不會出現。行會成員湯家驊則卻指「法官仲辛苦，被告博同情」。

應照顧被告人道安排

葉建源在給張舉能的信中提及，裁判法院在審理此案的過程令人震驚，連續多天的審訊過程之中，47名被告只有極短的睡眠時間和沒有飯吃、連續多天沒有洗澡、沒有更衣，連基本衞生也無法做到，有被告更因此暈倒或不適須送院。他質疑在法院發生如此違反人權的情況，是荒謬和諷刺，促請張舉能主動調查及追責，包括向各被告慰問及道歉，及向公眾交代。

陳文敏昨在電台節目指，既然裁判官明知開通宵也未能完成審理案件，便應照顧被告人道安排。他認為政府、律政司及懲教署也有責任保護被捕者基本人權，例如容許部份被捕者毋須出席整個聆訊，只要求其律師及法律團隊在場。陳續指，「（審訊）出現第三世界都唔會出現嘅情況，令到人好可悲」。

湯家驊則在同一節目上提出另一見解，他對法官表示同情：「我聽到好多聲音話對被告唔公平，咁對法官點樣呢？法官仲辛苦。」湯更指，被告有意透過庭上陳詞「贏得社會同情」而博取保釋機會，又斥被告可向法庭申請押後審訊以換取「休息時間」，「佢哋（被捕者）唔去行使呢個權力，就唔好去賴咗個法官」。