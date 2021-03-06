警隊就針對司法人員電話滋擾和網上言論展開行動，昨（5日）分別拘捕17歲和61歲男子。警方指，其中一人於去年12月初涉嫌以電話滋擾某名司法人員；另一人則涉嫌在社交平台上發佈煽動性言論，聲稱「要炸死佢全家人」。

警方昨在將軍澳及屯門分別以「電話、訊息或電報相關的罪行」及「煽惑他人傷人或對他人身體加以嚴重傷害」罪名，拘捕17歲和61歲男子。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信指，其中一人於去年12月初打了不少電話，滋擾某名司法人員。他表示，次數並非重點，要視乎致電時間、頻密程度和動機。另一人則涉嫌在社交平台上發佈煽動性言論，稱「要炸死佢全家人」。警方在行動檢取2部手機，又指行動仍然繼續，不排除再有人被捕。

譚威信指，根據《刑事訴訟程序條例》第89條，任何人協助、教唆、慫使或促致另一人犯任何罪行，即屬就同一罪行有罪；而煽惑他人傷人或對他人身體加以嚴重傷害，最高刑罰為監禁3年。他又補充，被捕二人亦有可能觸犯由法院頒佈的臨時禁制令，有機會觸犯藐視法庭罪。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，未知涉案網民是以真名在網站上發言，而Google和Facebook過往會定期公佈政府向他們索取資料的次數，之前亦有執法機構曾向討論區索取用戶的IP地址，再透過網路供應商，成功鎖定發佈BT種子而涉侵犯版權的網民作刑事檢控。

方保僑：不排除警追蹤過往言論鎖定身份

惟他補充，自《香港國安法》實施後，多間美國的社交網站和網絡公司均稱會暫停處理香港政府索取資料的要求，他不能確定有關公司現時取態如何，或是否只適用涉《國安法》個案。但他不排除警方以網上巡邏、追蹤過往言論等其他方法，鎖定網民身份。

方保僑提醒，網民只要將帖文、圖片發佈至社交媒體，即使設定為只限朋友或指定人士讀取，都要有心理準備會被公開，「你啲朋友係咪個個都信得過？幾千個Friends，係咪個個都無問題先？」

根據Facebook資訊公開報告，2020年上半年接獲262項香港政府索取資料要求，次數是有紀錄以來最高；Facebook則就24%的要求提供部份資料，比率為歷來最低。而該年下半年資料則尚未公佈。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！