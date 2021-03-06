再多一宗接種科興疫苗後數日內死亡的個案，繼上月底一名有嚴重長期病患的63歲男子接種科興疫苗兩日後死亡，據悉一名55歲女子本周二在官涌體育館接種科興疫苗，3日後懷疑中風入住廣華醫院，至翌日即今凌晨離世，她本身有長期病患。兩宗個案死者均在官涌體育館社區疫苗接種中心接種中國科興疫苗。

消息指該名有長期病患的55歲女子在3月2日在官涌體育館接種科興疫苗，至5日因身體不適，懷疑中風而入住廣華醫院治療，延至6日（今日）凌晨4時多離世。院方正審視其病歷，並已按照機制即時呈報衞生署，現時未知其中風情況是否與接種疫苗有關係。有指新冠疫苗臨床事件評估專家委員將在3月8日（下周一）開會，討論此宗個案。

而首宗接種科興疫苗後死亡的63歲姓李男子，2月26日到官涌體育館接種科興疫苗，在接種前後均無不適，但翌日因嚴重不適，到伊利沙伯醫院急症室求診，再轉送病房觀察；其後休克，經醫護急救後，於28日凌晨時分不治。

疫苗臨床事件評估專家委員會其後召開會議，評估因果關係，會後指病人患有嚴重冠心病，斷定死因為冠心病導致的急性心肌梗塞及肺水腫，死因與接種疫苗無直接關係，至於是否有間接關係仍待全面解剖驗屍報告。

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