【本報訊】民主派最初的「35+」來勢洶洶，中央擔心權力被挑戰，決心摧毀本港選舉制度，搞「有香港特色的新的民主選舉制度」，在立法會選舉開倒車大搞由小圈子選舉產生的「選委會界別」、減少地區直選議員比例、增設參選人資格審查委員會等，不少有網民對香港日後各級選舉已死心：「全部委任啦，搞咁多嘢做乜，嘥X氣！」

為了阻止民主派搶佔立法會議席，令他們不能在特首選委會中獲得數百席以左右選舉，中央已無懼撕破面皮，與港人攤牌，拋下「完善選舉」一詞，令日後所有各級選舉的參選人，均需經過北京的代理人首肯，才能入閘參選，香港人將來不能如昔日般，透過投票給民主派、本土派向政權說不。

以不投票羞辱政權

有網民昨日看到有關中央收緊香港民主選舉的新聞後，不禁留言說：「全部中央任命咪算囉」、「咁樣叫做『完善』？其實就係自欺欺人」、 「直接啲認委任，咪X咁嘔心啦唔該」、「由噚晚開始，我同自己講我唔會再去投票」。

網民除了呼籲中央「盡快委任」外，也建議日後不如以投白票、廢票等無效選票令政權丟臉，甚至以不投票、低投票率來羞辱政權：「梗係唔投」、「仲投嚟做乜」、「投廢票，令廢票數量有史以嚟最高」、「在選票上寫個『翠』字」。不過有網民相信中共一定有對策，包括透過在大灣區投票的數字「谷高」投票率。