政府年初七容許食肆恢復晚市堂食及多類場所重開，約一周後即出現K11 MUSEA的名潮食館爆發。最初衞生防護中心指，名潮食館一名清潔工是零號病人，導致該食肆出現超級傳播，但一直未能確定其他商戶包括卡地亞等員工及食客，沒到過名潮又為何會確診。

商戶及顧客與名潮清潔工確診時間相若

今日（6日）防護中心表示，原來最早在K11 MUSEA出現的確診者，是兩名於2月14日到卡地亞的顧客，並相信在該段時間有一名隱形病人到過K11 MUSEA，先傳染該名兩顧客，期間可能令商場公共地方受感染，令曾於2月15日上班的名潮清潔工受感染。該清潔工2月18日病發，19日上班，該食肆鮮風量不足，造成短距離空氣傳播而引致31名食客及員工確診。

最初名潮食館爆發時，衞生防護中心指一名72歲男清潔工（第10942號個案）是零號病人及超級傳播者，他負責清潔、執枱、送餐具到廚房等，2月18日病發，19日曾上班，病毒量高。單是名潮食館群組至今有50人確診，包括22名食客、9名員工及19名密切接觸者。

但差不多時段K11 MUSEA商場內有其他商戶有人確診，包括卡地亞兩名員工（第10995及11049號個案）、Twinkie Cookies一名員工（第11027號個案），以及曾於2月19及20日到Lilium餐廳的顧客（第10992號個案）。

K11 MUSEA患者病毒基因脗合 源頭疑為未找出的隱形病人

之前衞生防護中心指該4人沒有到過名潮食館，需調查他們的感染源頭。今日防護中心表示，港大進行的病毒基因排序顯示，名潮群組、卡地亞、Twinkie Cookies及Lilium的確診者，基因排序非常脗合，可能是同一源頭。再進行流行病學調查，發現原來K11 Musea最先出現爆發的是卡地亞。

有兩名確診者（第11047及11019號個案）於2月14日不同時段曾到卡地亞購物，也是他們唯一一日到過該商場，但造成整個商場爆發的源頭病人，相信是一名現時仍未找到的隱形病人。

該隱形病人於2月14日或該段時間到過K11 MUSEA，先傳播該兩名卡地亞顧客，也有可能傳染卡地亞的員工，於14及15日期間可能造成商場公共地方受污染，或人與人之間的接觸，導致曾於15日上班的名潮食館清潔工受感染，以及Twinkie Cookies的員工也受感染。因名潮清潔工及卡地亞員工也曾2月19日及20日上班，故有可能有環境或接觸而傳染Lilium餐廳的顧客。

確診者或因食煙吸入帶病毒空氣受感染

除此之外，因名潮食館出風位地下有煙頭，不排除有確診者在該處食煙，吸入名潮噴出來帶病毒的空氣而受感染；又或商場倒垃圾位置有交叉污染而傳播病毒。

翻查資料，其中一名卡地亞顧客第11047號個案，53歲女子，2月22日病發，另一人是第11019號個案，36歲男子，2月27日病發，其潛伏期符合於2月14日到K11內受感染。

至於為何名潮食館出現廣泛傳播，因鮮風量只有牌照要求的三分之一，空氣不流通下環境中有大量病毒，造成短距離空氣傳播。7個帶病毒的環境樣本中，有5個來自地下不同位置的空調過濾網及荼水間出氣口，另外２個來自地下茶水間鋅盤渠管內部及手推車扶手，有可能造成對食物或食具造成交叉污染而傳播。

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