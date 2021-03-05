要對付停不了的家居噪音，不少苦主投訴不果，寧願主動反擊，輕則用木棍敲打天花板，重則設法訂購在內地禁售的「震樓神器」還擊。專家提醒，以類似方式反擊只會兩敗俱傷，不但天花板或會受損，自己亦反受噪音滋擾，「好似七傷拳咁，人哋損七分，自己都損五、六分。」

受樓上住戶噪音困擾的事主，大多先向管理處投訴，或在涉事單位門外貼上「溫馨提示」，望對方收斂，惟往往無功而還。網上不少人分享土炮方式報復，例如向天花板拋擲籃球、用地拖棍和槌仔敲打、甚至開動按摩槍不停敲擊天花板等。有人更不惜攬炒，將低音喇叭緊貼牆壁再大聲「焚機」反擊。

內地禁售 淘寶下架

更激烈的方法是使用在內地禁售的「震樓神器」，該神器因會製造噪音遭禁售，其原理是通過電力震動敲擊，令樓上住戶感受震動及有明顯嘭嘭聲。「買返嚟兩個月都冇諗住用，為咗心理平衡先被迫用。」阿偉一家三口住元朗屋苑，過去一年因樓上噪音致「冇覺好瞓」，「小朋友日夜都喺上面跳，又打籃球又跳繩」，投訴及報警亦無改善。

「為咗買呢個神器，我喺大陸淘寶周圍搵，但全部落晒架，去鴨寮街搵好多次都無。」阿偉終託人從台灣購入，現時樓上再有噪音，他便開動神器，直言會同受噪音影響，形同攬炒，但他不介意，「支嘢長期插喺度，佢嚟料我咪嚟囉，試過一次好谷氣，就着機出街（行），由佢響成粒鐘。」

建築聲學有限公司技術經理梁慶淳博士指，這種以牙還牙的方式有如七傷拳般損人不利己，會對天花板有一定損傷。梁指家居噪音主要來自餐桌、椅凳碰撞聲、小朋友跳動聲、重物撞擊地板聲、木門撞擊聲和電視音響聲等。

「疫情冇得出去做Gym，要喺屋企做運動，跑步、跳繩、揼啞鈴等，都會對樓下造成噪音。」他建議樓上住戶提醒小孩別發出噪音，注意電視等機聲，避免穿較硬質料拖鞋走動，可鋪設地毯，在枱腳墊膠，或將易發出聲響的家具加軟墊墊起，甚至在地板加設隔震或隔音物料，以減少噪音。