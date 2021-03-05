【本報訊】囚權組織「石牆花」自周三起連續兩晚為民主派初選被捕者的親友舉辦分享會，邀請過來人談在囚經歷，以及探監程序、宜忌和福利官聯絡方法等。創辦人邵家臻提示家屬，在囚人士只有一個信念：「見到你精神健康，佢就有力量捱落去。」

囚權組織為親友備物資包

石牆花日前已舉辦數場家屬支援會，簡介監房環境、探監程序等。邵家臻表示，早於法庭仍在審理保釋程序期間，已為眾人到處張羅數十份緊急物資包，免費提供給家屬帶去探監，「等佢哋煩少件事，唔使買錯嘢」。他指出，給予在囚人士的物資，不論是牌子、容量、包裝均有嚴格規定，必須跟從懲教署指定款式。

很多家屬一想像到還柙人士的生活苦況便不禁落淚，邵家臻以過來人身份勸道，「坐監的人得一個信念，你哋（親友）喺出面冇事，入面嘅人就冇事⋯⋯梳好頭、沖好涼去見佢，在囚嗰個見到你精神健康，佢就有力量捱落去」。

除親友外，其他同路人亦可以書信為還柙人士打氣，他呼籲支持者繼續「寫多啲信畀佢哋」，惟一般需八至十天才可把信件送至在囚人士手上。至於探望，還柙人士只可接受親友探訪，每天一次，限時15分鐘，每次不得超過兩名探訪者。fb專頁「Pazu薯伯伯」亦呼籲眾人化悲憤為實際行動，除了和在囚人士成為筆友，同路人亦可捐贈書本。但懲教署對書籍有嚴格要求，例如不能有手寫筆記，可先到由釋囚Rizzy彭艾烈的fb專頁了解。

他亦呼籲同路人捐款支持「學聯抗爭者支援基金」、「燕子生命Swallow Life」、「612人道支援基金」等組織，將捐款直接用於被捕、還柙及在囚人士身上。