香港Legoland Discovery Centre「香港樂高探索中心」今日（6日）在疫情下開幕！位於尖沙嘴K11 Musea的探索中心是全港首個以Lego為主題的室內遊樂場，入場人士除可欣賞以過百萬塊Lego砌成的「迷你香港」、在創意工作室向Lego達人學習外，更有機動遊戲歷險體驗及4D影院。K11 Musea近日有食肆爆疫，商場內工作職員需全數作強制檢測，探索中心將入場人數上限減半，入場者亦需提早購票及預約入場，以便作人流控制。

籌備多年的探索中心位於K11 Musea地庫，佔地3萬平方呎，分成10個主題園區。現時因應疫情，入場安排亦有所調整。中心代表劉小姐指，最高入場人數會由800人減半至400人，入場人士需預先在網上預約，用作控制入場人數之餘，萬一爆疫亦較易尋得同一時間在場內的遊人。園內部份活動亦會以此原則調整容納人數，包括4D影院會由全院滿座的67人減半、供小朋友跟隨Lego達人學砌Lego的樂高創意工作室，每節亦會由16人減至8人，檯與檯之間有膠板分隔、Lego玩樂區域則會每兩小時關閉一次消毒。Legoland負責人劉小姐指，園內已貼上不少提示字句，提醒入場人士戴好口罩、常用搓手液，遊人入場前亦需量度體溫。

樂高探索中心較為矚目的，是進入中心後首個園區「迷你天地」，以接近100萬塊Lego砌成迷你香港風景，當中包括中環灣仔一帶、油麻地廟街、跑馬地馬場及大嶼山大佛等20多個地標。展區的燈光亦會每4分鐘轉換一次，模擬日間及夜間的香港，當轉換到夜間模式，建築物亦會亮燈，相當吸引。

迷你天地中較為有特色的是，除了靜態建築物模型如中銀大廈、藍屋、天后廟等外，亦有動態Lego展品，如行駛入灣仔港鐵站的港鐵車卡及行駛中的山頂纜車。展區內亦設有互動展品，跑馬地馬場除有「跑馬聲響」加強臨場感外，亦有3隻Lego小馬供遊人控制「鬥快跑馬」，聚觀賞與娛樂於一身。

探索中心另一個特點，是設有兩款機動遊戲及4D影院，讓遊人有較刺激的玩樂體驗。當中「古堡歷險」屬槍擊遊戲，全長約3分半鐘，4至5名玩家坐上古堡歷險車後，便可出發拯救公主。歷險車附有塑膠槍，供玩家在營救公主的過程中射破敵人防線。記者亦有試玩古堡歷險，歷險車移動速度不高，故小朋友在家長陪同下亦可放心遊玩。至於4D影院，就可以讓觀眾感受風、雨及雪等特別效果。

傳媒預覽當日，採索中心亦招待不少「一家大細」先睹為快，但記者發現有Lego玩樂區域有多個小朋友一同玩樂，小朋友因年紀小而無意識隔開1.5米社交距離，有關區域附近亦無酒精搓手液，更有年紀較小的小朋友翻身踩進「Lego池」，同時有其他小朋友撿拾池內Lego玩樂。另外，記者試玩需拿塑膠槍遊玩的「古堡歷險」前後，亦無職員要求或提醒記者使用酒精搓手液清潔雙手；遊人不妨自備搓手液，在遊戲前後使用。Lego代表就指，探索中心正式開幕後會加派工作人員檢視場內衞生情況，又指會定時作園內廣播，提示遊人做好防疫措施。

至於探索中心位處的K11 Musea，近日再次有食肆爆疫，發言人指對人流無太大影響，亦已為疫情完結後復甦做好準備，包括準備本地遊套餐，包括星光大道導賞及各類餐飲體驗，等待政府放寬本地旅行團限制便會推出。K11代表又指，希望本地團取得港人認受後，內地及外國遊客均會慕名而來，又稱已經與新加坡航空、國泰航空及旅發局達成協議，香港與新加坡旅遊氣泡啟動後，外地媒體及KOL會乘首班機到港，並到K11 Musea及樂高探索中心參觀。

至於開拓中國大陸市場方面，K11就指會與中國旅遊網站攜程（Ctrip）合作，在開關後邀請攜程創辦人梁建章到K11 Musea及樂高探索中心作首場直播，以吸引大灣區高增值旅客來港。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！