任天空下起毛毛雨，仍無阻市民對強權的控訴。民間電台今午（6日）照常在銅鑼灣記利佐治街擺街站，收集市民心聲，促政府「釋放治政犯」。特意現身支持的社民連吳文遠狠斥政權手段「毫無人性、心狠手辣、卑賤」；有市民反問北京要求港人成為「愛國者」之前，「有冇愛過我哋啲人民呢？」

民主派初選案，47人被控「串謀顛覆國家政權罪」，折騰5日後僅有4名被告在律政司放棄覆核下，重獲短暫自由，其餘11名日前獲批保釋的被告，需還押至下周四和周六再接受聆訊。

吳文遠探望楊岳橋岑子杰梁國雄 指三人精神不俗

剛從荔枝角收押所探望被告的吳文遠，特意抽空到街站。他透露前公民黨黨魁楊岳橋、社民連岑子杰及社民連梁國雄精神不俗，楊更表現得「扎扎跳」，岑就形容在收押所內時間流逝得較慢，「唔知道原來一日有24個小時。」

吳文遠批評，政權打壓民主派手段「毫無人性、心狠手辣、卑賤」，希望市民能到街站寫慰問信支持被告，讓被告感受到「出面係數以百萬計嘅市民係支持佢哋」他續指，明日探監時會轉達今日有多位市民寫信支持手足的情景，讓市民的心意轉化成動力，助他們渡過難關。

市民冒雨寫慰問信 街站人流較過往多

有別過往民間電台街站，今日街站明顯人流較多，高峰時期就有近30人在分隔1.5米的距離下，等候寫慰問信給民主派被捕者。特意停下腳步，親自寫慰問信的Sandy批評，強權之下，當權者可以「未審先判，捉人哋（被捕者）去坐監」，反問北京要港人成為「愛國者」之前，「有冇愛過我哋啲人民呢？」她又質疑內地雙重標準，內地官員接受外媒訪問就沒有違法，港人接受外國傳媒訪問就是勾結外國勢力，斥責「點解你把尺唔係標準，對唔同人做唔同嘢。」

寫信師勉勵港人靜待時機 一票不投建制派

曾充當「旁聽師」的林太哽咽指，「係我哋60幾萬人有份推佢哋上去，其實我哋都有責任，只不過係佢哋幫我哋擋咗」。她形容目睹政權如何「折磨」被捕者， 十分心痛，勉勵港人靜待時機，「我哋仲有一日可以出返嚟街頭，一定會。」她強調，即使日後有選舉，但在沒有民主派競選之下，她亦一票不投建制派，並批評建制派將港人納稅錢倒入大海，是社會「垃圾」。

剛打完拳的李先生表示，近日看着新聞報道便覺得「好心酸，明知佢哋受政權壓迫，但香港人感覺上真係好無助，好似冇咩幫到佢哋咁」，感慨被捕者一旦無法獲取保釋，將不知要還柙多長時間，感激他們為港人獻上自己的人生，「佢哋無論做咩，我哋都咁支持。」

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