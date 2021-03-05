【本報訊】折騰五日，47人中最終有四人可獲保釋外出。獲確認保釋後，親友們在二樓羈留室外等待、踱步，只為可以在他們重獲自由的一刻，抱緊幾乎以為不能再見的親人，跟他們說聲「辛苦了」。楊雪盈的懷孕女友人靜心等待：「我會好好擁抱佢，我想話俾知，佢會見到我BB出世。」

友人：楊會見到我BB出世

散庭後親友到羈留室外等待四人辦手續，鬆一口氣的律師團隊及親友在大堂交談、踱步、不時張望門口。呂的養母流露喜悅與期待，她握着罐裝咖啡，不時拍拍前額，盡顯數日來的頻撲。林景楠太太旁有兩大個紙袋，都是為丈夫準備的食物及替換衣服。

懷孕女友人散庭後一直坐在二樓等候楊雪盈，她說自己亦希望可以堅持、盡做，「我會好好擁抱佢，我想話俾知，佢會見到我BB出世。」

每個被告步出覊留室時都伴隨掌聲、歡呼及溫馨的擁抱。楊先捧着一袋衣物步出警察羈留室，立即與爸爸擁抱。更衣後，她笑容依舊，用力地與友人相擁，並飲用友人為她準備的益力多。

傳來有人高呼「劉大狀，加油！」步出的劉偉聰點頭致謝，仍不失幽默說「要換件衫，件衫有啲醙」。其後呂獲保釋，一名男友人激動、用力抱緊呂、哽咽說「辛苦晒」；林則雙手合十、深深躹躬致謝。林的太太把握時間拖着丈夫的手、依偎着他。相隔多日的重聚，場面溫馨。

等待迎接的人群中有一名年輕人，他透露自已曾獲劉偉聰幫助，其後兩人成為朋友。在他心目中劉是個很好的人，連日聆訊他都請假來旁聽，「佢哋都失去過自由，我辛苦少少唔係問題」，只希望親口與他說一聲 「辛苦晒」。

有友人提醒獲保釋的四人，樓下正有排山倒海的傳媒等待，着他們不要說太多，免不慎違反保釋條件。有人提議不如一齊落樓講「多謝大家」四字後即走，有人回應「唔好呀，一齊落就串謀㗎啦」，淚中有笑。

鏡頭前大家看見四人先後見記者；鏡頭後是沒有與楊雪盈一同落樓的楊父，在二樓肉緊地看手機，透過直播看女兒在鏡頭前的說話；見傳媒前，呂與養母一同祈禱，祈求神給保護呂以後的路，與呂回家吃她期待已久晚飯。