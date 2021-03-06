前民主黨立法會議員許智峯去年底在多個丹麥政客協助下，經丹麥流亡英國。曾長駐香港的愛爾蘭記者Aaron Mc Nicholas指，協助過許智峯的丹麥保守黨全國青年委員會前主席Anders Storgaard，收到該國的情報機構通知，未來出訪需與國家情報機構協調，反映Anders Storgaard面對人身安全風險。

Anders Storgaard透過Facebook發帖文，透露他收到國家情報機構通知，若然離開國土，將會面對人身安全風險。Aaron Mc Nicholas亦透過Twitter指，總共4位協助許智峯流亡的丹麥政客都收到類似通知，當中有兩人為丹麥國會議員。

翻查資料，丹麥傳媒《Politiken》1月中報道，港府擬向曾助許智峯流亡的4名丹麥政客發出國際拘捕令。保安局當時回覆傳媒時指，任何人包括外國政客，如涉嫌組織或協助潛逃的罪行，警方會積極調查和追究其法律責任。暫未知丹麥國家情報機構的通知是否與拘捕令有關。

許智峯指丹麥政客肯定不會到中國或香港 同時無悔協助他

許智峯接受《蘋果》查詢時透露，兩名年輕政治人Anders和Thomas Rohden在上次有關國際拘捕令的新聞曝光後，已經獲丹麥國內的保安和情報機關通知，每次國際出訪都要與情報機關協調，因他們有實質人身安全的威脅，Anders更向他表明日後會慎重考慮是否到亞洲國家，並肯定不會到中國或香港。

許續說，有關新聞報道後，他們都有翻查國際拘捕令的資料庫，有份協助他的丹麥政客暫不在名單上，相信該國情報組織所指的人身安全問題，與官方的國際拘捕令無關。至於有否後悔為許提供協助，許引述兩人說「絕不後悔」，稱相比香港人爭取民主自由而犧牲，自己少少不便是微不足道，如可再重來一次都會作同樣選擇。

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