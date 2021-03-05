【本報訊】立法會教育事務委員會昨早召開會議檢討《專上教育條例》，教育局建議設立統一規管架構，以賦予專上院校更多自主權作學術研究及發展。把持議會的「忠誠廢物」卻無視議案性質，再次扮演反對派的角色，連番斥責教育局放任自資院校將自食其果。

教育局昨提出就《專上教育條例》作檢討，如取消部份不合時宜的規定，包括有關健康措施、危險實驗和設備及舉行考試的規定，以及院校設立研究或專科研修的研究所或學系時，毋須再經教育局常任秘書長書面批准等。而相關學院亦可自行與其他機構共同籌辦各種學術課程，希望藉此確保自資院校運作上保持透明並賦予更多權力協助其發展。

建制派質疑過度放任

不過，修訂建議仍難逃建制派議員的所謂「監察」。工聯會立法會議員麥美娟在會上重提反送中運動時有「黑暴」破壞大專院校的實驗室，其後有化學物品失竊，質疑教育局廢除有關危險實驗的規定削弱管制。教育局局長楊潤雄回應指，廢除條文不代表放寬要求，「只係冇需要再寫出嚟，責任會落喺院校去做」。

新民黨容海恩亦批評修訂削弱教局監督權，聲言「未必會好支持」。她又質疑：「設立學系唔使獲得批准，如果有啲學院研究港獨、台獨、藏獨等等，完全冇監管，咁你教育局做咩呢？」楊潤雄解釋，並非對專上院校完全放任，但認為應給予適當自由，讓學院自行發展。

議員詢問局方會否將國安法第九及十條加入《專上教育條例》，楊潤雄透露，早前已約見八間資助大學了解國安法的教育工作，各院校「做緊啲思考同改變」，預料下學年課程或有所改變，校方亦須防範及制止校園內違反國安法的行為。