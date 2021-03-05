【本報訊】律政司（圖）昨突「彈弓手」放棄就其中四人的保釋決定提出覆核，外界均感突然。對於律政司的反覆無常，有大狀估計律政司一早收到上頭下達「死命令」，首先「一個都唔畀走」，然後爭取時間，利用一晚消化蘇官的判令，研究是否有足夠理據。有大狀更相信，覆核與否的決定權不在律政司，而是「返去問咗西環大佬郁唔郁好」的結果。

指律政司唔敢孭

國安法指定法官蘇惠德前日批准其中15名被告保釋後，律政司即場申請覆核其決定，但昨突放棄追擊其中四人，故林景楠、劉偉聰、楊雪盈及呂智恆可暫時重獲自由。

有大狀相信，律政司內「冇人有power話事」，「話事人」則會參考社會反應與「少少民情」，以決定是否繼續追擊。他估計，律政司應是一早接到上頭下令，只要有一個被告獲准保釋，也要提出覆核，「一個都唔畀走」，然後爭取時間消化蘇官的判令，最後才決定放過其中四人。

另一位大狀亦認為涉及國安法的案件，律政司「揸唔到主意」，亦「唔敢孭」，就算是拘捕，「幾時要拉邊個」，亦「唔係律政司advise police去做」，故前晚蘇官宣佈批准15人保釋後，估計律政司代表只能提出覆核，然後趁昨晚徵詢「西環大佬」指示。

但亦有大律師認為，即使律政司彈弓手，也必定會解釋有關決定是經過審慎考慮，「大把理由可以講」。