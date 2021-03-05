【本報訊】K11 MUSEA因名潮食館爆疫，群組多達50人確診。除名潮食館外，商場其他店舖亦有四名員工及食客確診。香港大學醫公共衞生學院教授潘烈文透過基因排序發現，一位名潮確診者的基因排序與另一名沒到過名潮的確診者極度相似，病毒屬同源，相信有超級傳播導致沒到過名潮的人也受感染。據悉，有名潮食館員工曾在餐廳排氣口附近位置吸煙，可能因此吸入帶病毒的空氣而感染。

K11 MUSEA除了名潮食館爆疫，同一商場內的Cartier兩名員工、Twinkie Cookies一名員工，以及一名曾到Lilium by Gitone食過下午茶的客人也確診。衞生防護中心一直未能找到他們的感染源頭。

員工疑排氣口附近吸煙受感染

潘烈文表示，名潮食館確診者感染的病毒，是第四波疫潮衍生出來的病毒，與早前將藍隧道群組感染的病毒極度相似，沒有不尋常或變異病毒，相信是名潮食館環境問題，並有超級傳播者，造成多人感染。

潘烈文透過基因排序發現，其中一名沒到過名潮食館確診者的病毒基因排序，與一名曾到名潮食館的確診者序極度相似，病毒屬同源，相信有一個超級傳播者令沒到過名潮食館的人都受感染。

潘指出，基因排序結果顯示病毒屬同一源頭，感染者可能釋放大量病毒，例如觸摸商場門柄或共用地方，造成環境污染而傳播病毒。另一途徑是，確診者之間在商場內有近距離接觸而不知。

據悉，有名潮食館員工在餐廳排氣口附近位置吸煙，可能因此吸入帶病毒的空氣而感染，解釋了為何多名員工確診。衞生防護中心早前也表示，在名潮食館地下食客用餐區空調濾網抽取的樣本，檢測到病毒。