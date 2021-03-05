【本報訊】本港昨日新增11宗確診個案，八宗為本地個案，當中四宗屬源頭不明，另有少於10宗初步確診。其中一宗源頭不明個案為47歲勞工處男職員，在潛伏期間至少到訪12個地方，足迹遍佈荃灣、沙田和深水埗，包括翠園、大家樂及元氣壽司等食肆，又曾到訪公共圖書館。其家人亦初步確診，同為勞工處員工。

同事兼家人初步確診

衞生署前日已交代昨日新增四宗源頭不明個案，故昨日沒舉行疫情簡報會，是五日內三度不設疫情記招。其中一宗源頭不明個案為第11061號、47歲勞工處員工，於長沙灣政府合署10樓的小額薪酬索償仲裁處工作，居於荃灣愉景新城1座，曾與家人於不同食肆吃過飯。他3月1日開始發燒，但3月3日才最後一天上班，同日遞交樣本，其後確診。

據衞生防護中心資料，他在潛伏期間至少到訪12個地方，包括荃灣商場8咪半的叁茶陸飯和金鳳大餐廳、新城市廣場1期翠園、禾輋廣場元氣壽司、TCL工業中心冠荃、荃灣公共圖書館、愉景新城潮食會和大家樂等。

勞工處進一步透露，47歲確診男職員的一名同住女性家庭成員亦初步確診，同是勞工處員工，於長沙灣政府合署10樓勞工視察科工作，與男職員工作的同一樓層毗鄰辦公室上班，最近一次上班日為3月4日。她日常工作毋須接觸公眾，工作時有戴口罩。勞工處已按衞生防護中心的指引，為該員工的工作地點包括所有公共設施安排全面清潔和消毒。

根據衞生防護中心資料，47歲勞工處職員曾於2月28日到訪荃灣公共圖書館。康文署稱，圖書館昨日將暫停開放一天進行徹底清潔和消毒。