一名有嚴重長期病患的63歲男子接種科興疫苗兩日後死亡，事後出現「cut針潮」。食物及衞生局局長陳肇始今早出席電台節目時承認，事件後平均每日都少了人預約接種，相信市民可能要再「諗一諗」或先詢問家庭醫生意見，形容是「人之常情」和正常，當局理解和明白。

陳肇始說，已預約接種疫苗後「甩底」的個案不多，目前有20多萬人預約接種科興疫苗，7.2萬多人已經打針，強調政府有責任在出現個案後立刻開誠布公。她指日後會在宣傳工作上更有針對性，說明清楚市民關心的問題；如果疫苗接種中心或私家醫生有問題或關注，衞生署亦會與他們聯絡。問到市民是否擔心在接種中心無法獲取專業醫療意見，導致近日預約數字下跌，陳坦言有此可能性，但強調「甩底」數目少。

陳肇始籲慢性病患接種前應先詢問家庭醫生

陳肇始說，相關專家委員會初步認為死者死因與接種疫苗沒有直接關係，但仍要看解剖報告了解死因，重申委員會認為接種疫苗好處多於風險，因此繼續接種計劃，如果有慢性病的市民覺得擔心，最好接種前問清楚家庭醫生。陳肇始否認當局不暫停科興疫苗接種計劃是因為有很大影響或要達到接種人數的內部指標，強調一定要聽取專家委員會意見。

醫管局在死亡事件兩日後才通報衞生署，被質疑有延遲，陳肇始說醫管局會檢討呈報機制，目前情況順利，又指最重要是搶救病人；當局亦會與香港大學研究，主動就無法預見或異常事件搜集數據。對於死亡個案會否獲疫苗保障基金賠償，陳指死因仍在研究中，不評論個別個案。

曾患癌市民稱家庭醫生未能解答是否適合接種

有曾患癌的聽眾則指家庭醫生未能解答她是否適合接種疫苗的疑問，陳肇始說，現時已抵港的兩款疫苗都經專家審批，認為是安全有效，醫生應按病人病歷、當時的身體狀態等，整體評估市民是否適合接種。亦有長者反映是在公立醫院覆診，門診醫生有如其家庭醫生，是否適合在門診「掛號」詢問有關接種疫苗的事宜，陳肇始回應說最好是有家庭醫生，但若無亦可到普通科門診診所了解情況，只要病人有登記使用「醫健通」系統，醫生就很快可以查閱到病歷。

死者初步解剖報告：3心動脈血管有閉塞

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會召集人孔繁毅則表示，死者初步解剖報告顯示，他有非常嚴重的冠心病，3條心動脈血管有閉塞，其中1條完全閉塞，另外兩條有7至9成閉塞，病人有肺水腫、呼吸困難，因呼吸衰竭死亡，目前仍需要等待全面解剖報告、病理學和化學報告，才可以再向市民解釋個案的詳細死因，大約需時一至兩個星期。

孔繁毅：市民接種首針後 大部份有輕微或局部反應

孔繁毅說，市民接種第一針後，大部份會出現輕微或局部反應，例如接種的部位有疼痛、紅腫，通常1、2日後消退，或出現輕微發燒；如果出現嚴重反應，例如數天不退燒、手腳麻痹、早期面癱等，根據世衛指引，可能與疫苗有關，需要即時看醫生或到急症室求醫。如果市民有嚴重或未受控的長期病患，例如血壓很高、血糖值是10或以上、有氣促或心口痛等，則建議先徵詢家庭醫生意見才決定是否接種。

他指上月26日至本月4日的一個星期，約有61,500人接種科興疫苗，非預期不良事故有17宗，即比較嚴重或非預期事故比例為0.002%，屬於預期當中，大部份人病徵是頭暈、心悸，他們經過照料後已經康復。

歐盟近日首引用疫苗實施出口管制，阻止阿斯利康疫苗出口澳洲，陳肇始指有留意相關報道，當局會與藥廠密切聯絡，暫未收到供應有問題，預計英國阿斯利康疫苗大約在第二季尾到港，第二批科興和BioNTech「復必泰」疫苗亦稍後會分批每次100萬劑運抵本港。

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