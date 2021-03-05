【本報訊】不少被告家屬、戰友也在fb發文，訴說對被告的思念。被告人之一的新同盟譚凱邦的太太在fb上載兩人的結婚照，指自己會努力好好生活，「等你（譚凱邦）出返來」。另一被告民主黨尹兆堅的地區辦事處職員在審訊四日來，陪伴尹的家人左右，與家人分享平日其工作點滴和趣事，令其家人一解愁眉。

議辦同事陪伴尹兆堅家人

譚凱邦太太指，兩人一起16年來，分開最長時間只有九日，她難以想像今年兩人不能一同慶祝結婚10周年。不過譚的太太亦慶幸譚多年來不問回報，幫過很多人，「呢個艱難時刻，好多朋友都走來幫返我哋」，她亦答應譚：「我應承你，我會努力，好好生活，等你出返來，我哋仲有好多時間，老公，我愛你。」

同樣不獲保釋的尹兆堅，其fb專頁由團隊代為更新。團隊指四日來辦事處同事一直伴在其家人左右，在漫長等候中，「為他們做做跑腿，他們餓了遞上食物，渴了遞上飲料」。當他們向家人說起尹的點滴和趣事，家人總會笑說「佢係咁嘅咩？」終可一解愁眉。

尹的團隊續指，四日以來家人只能透過法庭電視看到尹兆堅，「看着恰似黃豆大小的頭殼，但能見阿尹一眼都如獲至寶」。得悉不獲保釋結果後，尹兆堅家人傷心痛哭。團隊表示將繼續處理接下來的事，包括議辦運作，「秉持老闆以人為本的服務精神，服務石蔭居民直至政府收回辦事處的一刻」，並籌備寫信活動，讓街坊表達心意。