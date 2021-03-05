【本報訊】昨日是二十四節氣中的春季節氣「驚蟄」，有民眾按照傳統到灣仔鵝頸橋打小人。小人當道致民怨四起，47名被控告串謀顛覆國家政權罪的民主派人士前晚更須全數還柙候審。有人首次到場輪候，表明要痛打特首林鄭月娥、律政司長鄭若驊。

警方一度查看

灣仔鵝頸橋底多個打小人攤檔昨早已大排長龍，民眾手持香燭、寶牒及小人紙輪候，午後人龍有增無減。雖然一眾「小人婆」未有一如坊間印象，在打小人時念念有詞，但她們亦未見手軟，拍打聲仍此起彼落。

47名民主派人士周四晚全數還柙候審，港人大感悲痛，昨日有人特意到訪鵝頸橋底痛打高官。陳先生說，在得悉有關新聞後，首次到鵝頸橋底打小人發洩。除在小人紙上寫上「大波樺」、「7婆」、「習翠翠」、「3萬黑警」及「忠誠廢物」等政府高官及警隊外號外 ，他亦在寶牒上寫上「香港人加油，手足頂住」，警方一度上前查看。

同樣首次排隊打小人的李先生指明要痛打林鄭月娥、鄭若驊及兩人的家屬。他批評兩人獲北京撐腰，現時在港任意妄為，更對47名民主派人士未審先判，希望透過打小人，為港人出一口氣。

黃小姐也說，近日的新聞令她感到憤怒又難過，希望借驚蟄打小人的傳統習俗「揪爆」一眾高官，「打政務司定律政司啊⋯⋯我唔記得嗰條友（的名字），總言之最肥嗰兩個喇，坐爆凳嗰兩個。」

自言已十年沒打過小人的馬先生則表示，武肺致經濟不景，希望轉工的他便到橋底打小人改運。他認同高官名人十分「抵打」，但由於每名小人盛惠50元，惟有「在心中」。