【本報訊】中大校方以財政及行政手段封殺學生會當選內閣，惹來社會鄙視，內閣「朔夜」雖已總辭，但輿論仍關注中大校方打壓校園言論自由的惡行。中大校友評議會常務委員會計劃召開特別會員大會，討論跟進行動。

大專學界︰校方淪政權傀儡

中大校友評議會常務委員會向評議會成員發信，要求按章召特別會員大會。信函表示，中大校方近日發出聲明，決定暫停代收學生會會費、暫停學生會相關學生在委員會的職務，並停止提供行政及場地支援。評議會指出，中大學生會自1971年成立以來，校方從未採取如此激烈行動阻礙中大學生組織運作。校方今次行動，明顯打壓校園內言論自由、學生自治和學生組織生存的空間。

評議會續指，事件不單成為社會焦點，更有超過4,500名中大學生會歷屆成員聯署譴責校方決定。評議會決定依據《香港中文大學校友評議會會議章則》召開特別會員大會，討論及表決三項提案。

提案包括譴責中大校方決定暫停代收學生會會費等打壓手段、要求大學校方收回2021年2月25日發出的有關聲明，並撤回有關決定；以及要求大學交代校長段崇智是否在發出聲明前，曾與教育局長楊潤雄會面，談及有關中大學生會幹事會事宜。

大專學界周四亦就中大校方無理打壓學生會當選幹事會內閣發表聲明，對於中大校方漠視中大同學民意代表、肆意打壓學生自治、單方面褫奪中大學生會職權、淪為政權傀儡表達強烈憤慨。