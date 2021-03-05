【本報訊】極權下港人最懼怕「送中」，有市民將手機交維修店修理，遭拖延四個多月不能取回，事主其後在網上發現有13人都光顧同一間店遇上相同經歷。事主至今仍未取回手機，其他事主則雖取回手機，但介面竟離奇改成簡體字及被安裝不明程式，甚至有零件缺失。多名事主憂手機曾被寄返深圳維修，指零件被偷事小，私隱被送中事大，「（資料）外洩咗囉，因為大陸公司最興攞晒啲資料。」

「佢強調喺香港（維修），絕對唔係拎去大陸嘅。」林先生（化名）去年8月將一部iPhone7交到筲箕灣天悅廣場一間手機店維修，當時付維修費450元，原定兩周後取回，但之後手機再壞，他10月中再將手機交該店維修，對方稱一周後可取回，惟林先生至今仍未能取回手機。林先生今年1月遂在fb出帖指該店為黑店，即有十多人留言和應。有人爆粗指等足一個月才取回手機，介面竟轉了簡體字，並下載了「大陸App」；有苦主為聾啞人士，指手機越整越壞，但因溝通不便難追討；眾機主懷疑手機曾送到內地維修，憂慮個人資料私隱外洩。

行家：複雜工序會北上求助

馮先生去年11月亦把一部爆屏幕iPhone XS交該店維修，稱若知道手機會送中，一定不會維修，「覺得大陸唔安全，擔心資料外洩」。他指店方維修後將手機資料交還，並以400元回收手機，「一心想攞返裏面啲資料，冇諗咁多。」惟現時仍未取回資料；馮、林二人已報警及向消委會投訴。其他人則被安裝不明手機應用程式，甚至出現零件缺失。

手機維修商樑哥稱，本地三成手機店只換屏幕，較複雜工序如主板問題會北上求助，「香港師傅收500（港幣），上面收150（人民幣）。」疑有人為慳成本交內地維修，「疫情前自己帶機過關，疫情後就寄返大陸。」過去亦有手機店寄往內地待修的手機遭海關扣查。

涉事手機店老闆稱按合法手續寄零件到內地維修；對不交還手機，他聲稱去年11月曾失竊，事後聯絡涉事機主和解，並指「係呢個客（林先生）唔肯，咪由得佢報警囉。」林則指店方從無提及失竊，僅在他報警後才對他說：「一係你就當我整唔見咗部機喇。」

消委會指，涉事店舖曾向林提出賠償一千元或一部二手iPhone7作和解；另向馮付400元及取回手機，遭二人拒絕。林堅決公開事件，令街坊留意。警方指，今年1月2日及8日接獲兩名男子報案稱到涉事手機店修理手機，惟未能取回，暫列糾紛。另外去年11月13日，同一手機店懷疑遭爆竊，失去40部電話等10萬元財物。