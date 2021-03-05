港府耗資2億元興建的龍尾人工泳灘今年泳季啟用，《蘋果》發現鄰近的汀角有10萬平方呎「海岸保護區」涉違法挖土，更破壞具特殊科學價值地點（SSSI）。規劃署回覆《蘋果》確認，城規會至今未收到或批准相關申請。查冊顯示部份土地業主是恒滿發展有限公司，董事薛南海是新世界執行董事。新世界發言人解釋，2016年將有關地段租予姓黃租戶作農業用途，集團無參與運作，已即時敦促租客按現行條例營運農場。

龍尾人工泳灘快將啟用之際，汀角近海一帶遍佈旅遊項目，包括有4間燒烤場，城規會去年再收到兩宗休閒農場申請。記者發現，2016年起有人在汀角屬「海岸保護區」地段挖土和挖塘，逐步改建成農莊，涉及面積約10萬平方呎，更涉及破壞汀角具特殊科學價值地點（SSSI），約3,000平方呎植被遭鏟走。

現時全港僅得67個地點獲評為SSSI，長春社高級項目經理李少文指，海岸保護區有紅樹林遭破壞，擔心農場排污會影響環境，「其實SSSI基本上乜都唔可以做，連農業都唔得，因為農業（活動）都有機會破壞生態。」

翻查汀角分區計劃大綱核准圖，雖然「海岸保護區」經常准許作農業用途，但未得城規會許可，不得進行或繼續進行任何填土、填塘或挖土工程。而大綱圖提到，此地帶的紅樹林生機脆弱，易受毗鄰地區的發展破壞。至於具特殊科學價值地點的發展限制更嚴苛，須取得城規會批准才可作農業用途。

規劃署回覆《蘋果》確認，城規會並沒有收到或批准相關的規劃申請，正調查有關地段的土地用途和是否涉及違例填土、填塘或挖土工程。地政總署則確認，部份地段屬於汀角具特殊科學價值地點，更是政府土地。如果有非法霸地，就會根據法例採取行動。大埔地政處在巡查時亦發現，鄰近私人土地上有違規搭建的構築物，已向有關業主發出警告信要求糾正。

漁護署指，在具特殊科學價值地點或附近提出發展，須諮詢署方，在規劃相關地點一帶的發展計劃時，應慎重考慮環境保護問題。環保署則稱，沒有收到在所述地段違例發展的投訴。

記者查冊發現，相關海岸保護區土地由幾批人持有，包括恒滿發展有限公司在90年代已購入地段；黃國興、黃國斌和黃國泰就在2013年8月購入部份土地；李有平、李發友在2018年購入部份土地。而恒滿發展有限公司董事之一是薛南海，他是現任新世界發展的執行董事，負責監督香港物業發展項目的項目管理。而珠寶商人鍾永森透過華建置業有限公司亦持有部份地段。

新世界發言人回覆《蘋果》指，有關地段在2016年起租予黃姓租客作農業用途，集團沒有參與任何運作，在收到查詢後已即時敦促租客，要按照現行條例准許的土地用途營運農場。記者3月初到訪農場嘗試接觸農場主人，農場內一名男子稱，自己不是負責人，只是有空幫忙打理農務，對農場是否合法營運並不知情。

大尾篤原居民、經營同信燒烤的黃軒鯉憶述，早在龍尾泳灘工程上馬前，附近土地已被發展商收購，「（原居民）十幅地有九幅五賣晒畀人哋，除咗自己間祖屋，有啲連祖屋都賣埋。」他指，汀角一帶地價已經倍升，農地要1,500元一呎，部份地主靜候泳灘落成後帶來商機，「已經好多人係附近買定田、買定地，等佢一發展，短期炒賣又好、長期揸發展亦都好。」

李少文憂慮，隨人工泳灘開幕，大量人流或湧入汀角東一帶海岸，擔心汀角東發展壓力越來越大，「填塘、挖土最直接令濕地生境消失，佢係上面倒石屎、做一啲溫室水耕，令污染物加快流入海。」他指，市民應記住龍尾泥灘的教訓，「你現在變了人工沙灘，生境已經無咗，佢（管海馬）應該不會再回來。」

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