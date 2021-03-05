【本報訊】龍尾和汀角一帶海域生態豐富，最著名的生物就是管海馬。土木工程拓展署回覆本報稱，在施工前搬遷兩尾管海馬至汀角東，其後一年進行21次潛水監測，惟未發現該兩尾管海馬，考慮汀角東是一個開放的自然環境，已搬遷的管海馬可能已離開，而魚類專家曾多次發現其他健康的管海馬。

李少文質疑「搬遷」海洋生物作用，因為土拓署無法追蹤管海馬去向，「其實冇（管海馬）就大件事，完全睇唔到係咪補償到龍尾」。

兩新品種棲息汀角

汀角一帶生態豐富，港大研究團隊2017年發現新品種汀角攀樹蟹 （Haberma tingkok）後，2018年浸大研究團隊亦在當地發現新品種香港岩蟲 （Marphysa hongkongensa）。研究員王智表示，香港岩蟲分佈在沉積物中，牠們有發達的大顎，可以捕食其他較小的底棲生物維生。研究人員未發現香港岩蟲含有毒素，而過往岩蟲屬生物未見有傷人的報道。

王智指出，香港岩蟲除了在汀角外，在泥涌、西徑、海星灣等地都有發現，隨着調查範圍擴大和深入分類研究，這一物種實際分佈可能會超出已知範疇。研究人員亦在吐露港一帶獲得海結蟲 （Leocrates chinensis）樣本，提供更多重要的形態學特徵、細節，例如用光學顯微鏡拍攝的剛毛結構等，對區分不同物種十分重要。他認為吐露港的潮間帶既有沙灘，亦有泥灘，為很多物種提供棲息生境，才能維持較高的生物多樣性。