【本報訊】新加坡《聯合早報》報道，負責每年舉辦7.1大遊行、反送中運動期間組織過多場遊行的民間人權陣線，正遭港府調查，若證實美國國家民主基金會曾資助民陣，民陣會被取締。民陣召集人陳皓桓強調，民陣從未收取外國政府或機構資助，對於有指當局欲取締民陣，陳表明「欲加之罪，何患無辭」。

由多個民主派政黨和民間組織以團體名義組成、於2002年成立的民陣，曾舉辦過03年的7.1大遊行，逾50萬人參加，之後每年也會舉辦7.1大遊行。2019年港府強推修訂《逃犯條例》，民陣亦舉辦過多場大型遊行，包括2019年6月16日的200萬零一人遊行，創造香港遊行歷史紀錄。

稱無註冊違《社團條例》

《聯合早報》引述消息人士指，早前網上流傳美國國家民主基金會曾資助民陣舉辦反修例活動，當局正進行調查，聲稱若查明屬實，民陣會被指違反國安法，遭港府取締。該消息人士更聲稱，民陣沒有向政府註冊，可能違反《社團條例》，指該條例規定任何社團或其分支，須在成立後一個月內，向社團事務主任註冊。中共一直針對民陣，2019年7月《大公報》刊登評論指民陣已與一個「恐怖組織」無異，嚴重破壞香港的法治與公共安全，須考慮盡快取締。

民陣召集人陳皓桓回應指，民陣成立至今，從未有收取任何外國政府或機構資助，包括美國國家民主基金會，民陣的資金運作一直只依靠遊行集會期間廣大市民捐款，對有消息指民陣被調查曾否獲美國資助，以及涉違反國安法不明所以，呼籲各界認清真相。對於民陣或有機會被政府取締，陳指「欲加之罪，何患無辭」，呼籲港人在不斷打壓的情況下，做自己能做的事。

商台昨引述政府消息人士指，《聯合早報》的報道不真確，保安局則不評論媒體報道。

自2019年反修例運動爆發後，民陣多次向警方申請集會遊行均被拒，包括民陣每年舉辦的7.1、10.1遊行，都在此形勢下被腰斬。翻查資料，警方2019年四度拒絕民陣申請遊行，包括前年8月31日民陣就「人大8.31落閘五周年」，9.15國際民主日港島區遊行，10.1「沒有國慶只有國殤」遊行，10月19日的「廢除惡法、獨立調查、重組警隊」遊行。

即使警方批准遊行，也諸多掣肘，民陣前年8月18日發起「煞停警黑亂港 落實五大訴求」集會，警方雖然批出不反對通知書，但民陣只獲准於維園集會。去年，警方雖批出民陣「元旦大遊行」的不反對通知書，卻在遊行期間突然要求主辦方腰斬，最後以衝突收場，然後以「公告未經批准的公眾遊行」控告民主派人士，阻止他們在無不反對通知書下舉行遊行。自去年港版國安法生效以來，民陣未曾成功申請任何示威遊行。

根據《社團條例》，社團事務主任若認為需要維護國家安全或公共安全、公共秩序等，可禁止任何社團或分支機構的運作。特區政府2018年9月引用社團條例，正式禁止香港民族黨運作，民族黨上訴被駁回。