官媒宣佈，十三屆全國人大四次會議將審議完善香港特區選舉制度議案，全國政協主席汪洋在開幕儀式所作的政協工作報告，也指出要堅定支持全面落實「愛國者治港」原則及加強港澳青少年愛國主義教育等，而以往強調的一國兩制、港人治港、高度自治全部消失，意味着今年兩會主軸就是愛國者治港。真有點出人意表！

一方面，國內議題、國際關係乏善可陳，又或老生常談。中美關係在拜登上台後並沒顯著改善，美國的經貿及外交封殺圍堵、高科技產品限制，以及對華商品徵收懲罰性關稅等，還是沒任何改變，也就不可能以此作為兩會的主要議題供全國人大及政協委員討論。與印度、日本、哈薩克等鄰國的關係不僅敏感，甚至出現倒退，而跟東南亞國家的關係，即使送出大量疫苗，區內國家的人民對華戒心日增，印象也變差。

國內議題呢？防疫及經濟成長應算是兩大成就，但相對往年，特別是與江胡時代比較，這些數據屬墊底級別，怎可能作為習永續前一年多的政績來大書特書呢？至於習近平親自謀劃的雄安新區、各大自貿區、足球發展及東三省發展等國家級發展宏圖及戰略，多年來投入了大量人力物力，也給予了足夠優惠政策和自主權，但沒一項可以拿到枱面上，讓代表及委員高唱讚歌！

習要在香港問題做出政績

另一值得自傲的應是習近平宣佈的全面脫貧。習上月25日在舉行全國脫貧攻堅總結表彰大會上宣佈，中國近億農村貧困人口實現全部脫貧，創造「人間奇蹟」，「擺脫貧困成了中國人民孜孜以求的夢想，也是實現中華民族偉大復興中國夢的重要內容」。如此偉大成就，實應成為今年兩會主題，從而為今年建黨一百周年的慶祝活動暖身，成為習的治國功績。

汪洋的報告雖然也談及這些成就，稱在抗疫鬥爭中取得重大戰略成果，脫貧攻堅戰取得全面勝利，十三五規劃圓滿收官，全面建成小康社會取得偉大歷史成就，可入史冊的新輝煌。可是，任誰都知道，這些脫貧數字和成就經不起推敲，只要仔細討論、用放大鏡審視一番，自會出現各種穿崩位，每一句讚美、奉承就儼如嘲諷。這樣的「成就」、「奇蹟」，還是不讓別人說三道四，由自己說了算比較好！

相對而言，討論香港問題安全得多，而且也是習近平的重要政績。近年，習近平傾注了大量精力在台灣及香港問題上，但在兩岸關係上他既不能向蔡英文作任何示弱或讓步，也不能增加文攻武嚇強度，否則台灣島內反彈更大，美國及國際社會的介入會更深。相反，香港形同煮熟的鴨子，完全掌握在他手，習要做出他們想要的政績並沒難度。如今醞釀的「愛國者治港」新政治制度，應該就是習樂見的安排，屆時香港選舉制度將有翻天覆地修改，過往的公平公正選舉被徹底摒棄，取而代之的是有中國特色篩選制度，例如引入選委會審查參選人資格、區議員將被剔除於特首選舉委員會等，形同在香港建立一國一制的新政治制度，如今亟需營造足夠的政治能力，對抗香港及國際社會可能出現的猛烈批評和強烈反彈，兩會就成了凝聚港澳親中力量打壓反對力量的重要舞台。

無論夏寶龍突然南下深圳，與少數建制派閉門交流，還是突然提前一個月要求47名參加初選而被指顛覆國家政權的民主派參選人到警署報到，之後控告他們及舉行香港史上最大規模政治審判，都是為這場九七後香港最大的制度革命作準備的。控方沒準備好就匆匆提告，皆因要配合北京的政制變革時間表。看來，民建聯今年1月底提出變革香港口號，太有先見之明了！

而且，香港的愛國者治港新制度也是反美帝愛國主義教育的重要部份。香港政制轉變的阻力，除了來自香港人，還有國際社會特別是美國的關注。只要西方及美國反對，一場全國的團結抗美戲碼又可上演，民族主義情緒又可在建黨100周年之際被推上高峯，而習近平頂住歐美壓力，敢於與美帝展開鬥爭，在香港完成愛國者治港的政制轉變，不就是一大功績、替他再添永續資本嗎？

因此，香港的變革許勝不許敗，事關習近平個人權威！只不過，香港再度成為中美交鋒的前沿戰場，爭鬥規模難以估計，被「戰火」波及的香港必會受到極大破壞，塵埃落定之後都已面目全非！

潘小濤

資深傳媒人