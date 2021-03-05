【破壞生態】

【本報訊】港府耗資二億元興建的龍尾人工泳灘今年內將啟用，被人為破壞的自然生境並不止於泳灘所在的原有泥灘，本報發現，鄰近的汀角有10萬平方呎「海岸保護區」同被違法挖土，涉及具特殊科學價值地點（SSSI）。相關土地業主是恒滿發展有限公司，董事薛南海是新世界執行董事。新世界發言人辯稱，2016年將有關地段租予姓黃租戶作農業用途，集團無參與運作，已即時敦促租客按現行條例營運農場。

記者：潘柏林

龍尾人工泳灘快將啟用，汀角近海一帶遍佈旅遊項目，包括有四間燒烤場。記者發現，2016年起已有人在汀角屬「海岸保護區」地段挖土挖塘，逐步改建成農莊，涉及面積約10萬平方呎，更破壞汀角具特殊科學價值地點（SSSI），約3,000平方呎植被遭鏟走。

城規會稱無批准規劃

現時全港僅得67個地點獲評為SSSI，長春社高級項目經理李少文指，海岸保護區有紅樹林遭破壞，農場排污會影響環境，「其實SSSI基本上乜都唔可以做，連農業都唔得，因為可能會破壞生態」。

翻查汀角分區計劃大綱核准圖，雖然海岸保護區經常准許作農業用途，但未得城規會許可，不得進行任何填土、填塘或挖土工程。大綱圖顯示，此地帶的紅樹林生機脆弱，易受毗鄰地區的發展破壞。至於SSSI的發展限制更嚴苛，須取得城規會批准才可作農業用途。

規劃署回覆本報確認，城規會並無收到或批准相關的規劃申請，正調查有關地段的土地用途和是否涉及違例填土、填塘或挖土工程。地政總署則確認部份地段屬SSSI，更是政府土地。如果有非法霸地，將根據法例採取行動。大埔地政處巡查時亦發現，鄰近私人土地上有違規搭建構築物，已向有關業主發警告信要求糾正。

漁護署指，在SSSI或附近提出發展，須諮詢署方，在規劃相關地點一帶的發展計劃時，應慎重考慮環境保護問題。環保署則稱，沒有收到在所述地段違例發展的投訴。

土地註冊資料顯示，相關海岸保護區土地由幾批人持有，包括恒滿發展有限公司在90年代已購入地段。黃國興、黃國斌和黃國泰2013年8月購入部份土地，李有平、李發友2018年購入部份土地。而恒滿發展有限公司董事之一的薛南海，亦是現任新世界發展的執行董事，負責監督香港物業發展項目的項目管理，而珠寶商人鍾永森透過華建置業有限公司亦持有部份地段。

新世界發言人辯稱，有關地段2016年起租予黃姓租客作農業用途，集團無參與任何運作，並已敦促租客，要按照現行條例准許的土地用途營運農場。記者3月初到訪農場嘗試接觸農場主人，農場內一名男子自稱不是負責人，只是幫忙打理農務，對農場是否合法營運不知情。

農地倍升 原居民賣祖屋

大尾篤原居民、經營同信燒烤的黃軒鯉憶述，早在龍尾泳灘工程上馬前，附近土地已被發展商收購，「（原居民）十幅地有九幅五賣晒畀人哋，有啲連祖屋都賣埋」。他指汀角一帶地價已倍升，農地要1,500元一呎，部份地主靜候泳灘落成後帶來商機，「已經好多人喺附近買田買地，等一發展，短期炒賣又好、長期揸發展亦都好」。

李少文憂慮，隨人工泳灘啟用，大量人流或湧入汀角東一帶海岸，汀角東發展壓力越來越大，「填塘、挖土最直接令濕地生境消失，倒石屎、做溫室水耕，令污染物加快流入海」。

李少文呼籲港人記住龍尾泥灘的教訓，「變咗人工沙灘，生境已經冇咗，佢（管海馬）應該唔會再返嚟」。