北京磨拳擦掌推行「愛國者治港」，好牢牢掌握全面管治權。具體改造選舉委員會、立法會方案雖未正式公佈，但不少人已預想到下次（還有的話）立法會選舉中，到底不投票還是投廢／白票，可見對未來選舉不存幻想。當眾人目光落在立法會選舉時，有「小圈子」中人就慨嘆「其實北京對啲商界同建制派都信唔過。」頗有德國新教教士馬丁．尼莫拉的懺悔詩《起初他們（First they came...）》之意。

中共針對未來特首選舉，隨了「活摘」特首選舉委員會中區議會分組界別外，更植入中共能全面掌控，由政協、社團領袖等組成，被稱為「愛國者界別」的第5界別，同時一改以往做法，要求參選特首的人，須分別在5大界別各取得一定數量的提名才符合入閘資格。

以往多屆選委會中，民主派取得的選委數量，連自行提名1位參選人都不夠。本地商界就不同，表面上本地巨賈手執的選委票只有寥寥數十，但其左右到的選委票動輒逾百，不過當中這逾百選委，大都集中在現時選委會4大界別的部份分組界別之中。

削本地商界影響力

將來選委會變成5大界別，特首參選人又須在5大界別各有一定數量提名，變相令本地商界的影響力也大不如前，假如再有類似曾俊華、胡國興等人物，不獲北京首肯，即使獲本地商界支持也不能入閘。

北京改造香港選舉制度，暗藏階級鬥爭「鬥地主」意味，有商界選委直言，將來的選委會組成，一勞永逸淡化了本地商界人士的影響力，個別界別能成為所謂的「造王者」日子亦不復再，「即係唔會再有某個富豪家族，推一個人出嚟選嘅情況。」

這位商界選委更分析，今次北京對香港選舉制度施的手術，反映北京「信唔過」本地商界和建制派。經此一役，選委手中的票將大幅貶值，選委會亦可名正言順成為政治花瓶，若有人心不甘情不願，不妨重看《起初他們》。

不過一名建制政黨核心人士卻認為，北京做法是完善了選委會均衡參與的初衷，「以現時政治經濟形勢，唔再側重商界，只係跟上時代大氣候。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！