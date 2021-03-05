【本報訊】回歸後港人花了15年才令立法會變得沒有那麼小圈子，現在中共拋出片言隻字，就令完全沒有民意認受的選委會界別在立法會翻生，民主程度大倒退。回歸前後連續擔任議員25年的民主黨劉慧卿慨嘆「好不幸同非常之遺憾」。

雖然北京的「完善」選舉制度方案尚未出台，但綜合不同消息，立會選委會界別勢必復辟。回歸後首兩屆立法會有選委會界別，立會前主席范徐麗泰、現任立會議員馬逢國便曾循選委會界別當選。當時立會只有60席，首屆立會中選委會界別佔10席，功能組別為30席，直選僅20席；第二屆立法會，選委會議席被削至6席，直選增至24席，但仍少於功能組別。2004年立會選委會界別才全面退場，直選與功能組別各佔30席。2012年立會增至70席，並引入市民有份投票的超級區議會功能組別議席。

劉慧卿轟京違諾

中共擬讓選委會界別復辟，不同消息指此界別將佔立會議員比例三成多至四成多。另外《基本法》附件二亦規定議案表決程序，昔日議員提出議案要獲通過，須經功能組別議員，及直選加選委會界別議員，兩組均有過半數贊成。無論將來選委會界別議席有30席還是40席，如何計算議員議案通過的方法都可能要更改，議員議案通過難度更高。

劉慧卿認為選委會界別在立會復辟是民主倒退，「中央一路係承諾香港人可以發展民主，但𠵱家佢就發嬲，又覺得特區政府無能，所以佢咪要出手囉」。