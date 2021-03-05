【本報訊】網民前年11月號召包圍葵涌警署，聲援疑遭警員性侵、須向警署報到的中大女生吳傲雪。當日16歲男學生於附近被搜出疑似汽油彈被控，他辯稱背囊是一名蒙面陌生男硬塞給他，接過不久即遭便衣警箍頸制服。汽油彈沒驗出男生的DNA及指紋，背囊亦沒載有可識別男生的資料。裁判官施祖堯昨裁決指，男生說法「離奇」，若屬實理應拒接背囊，裁定他罪成，還柙候判。

官不信陌生人交予

現年17歲男生被裁定兩項管有物品意圖損毀財產罪成，指他於前年11月6日，在葵義路新葵芳花園對開管有一個膠樽，內藏352毫升含有機混合物甲苯的無色液體、兩個玻璃樽及一包毛巾；另管有噴漆、鎚子等。判刑押後至本月19日，待索取勞教、更生、教導所及背景報告，多名旁聽人士向被告呼喊：「撐住呀手足！」

施官裁決指，拘捕警長譚建成口供清晰，沒不合理之處。對於辯方質疑警長未有表露身份便替被告搜身，施官認為指控不合常理，因表露身份後再搜身定必更順利。至於被告辯稱背囊是陌生男硬塞給他，因害怕遭閉路電視拍下他棄掉背囊，故決定先回家才處置背囊，施官認為說法離奇，若真如此，被告的即時反應理應是拒絕接過背囊，認為他的做法不合理。

辯方求情指，沒證據顯示涉案物品曾被使用，被告當日只為聲援他人，沒遮掩身份、沒意圖破壞；另呈上多封求情信指被告本性良好，重犯機會微，懇求判處社會服務令，但最終被拒。

案件編號：WKCC1655/20