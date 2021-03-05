【習權兩會】

【本報訊】中央決定閹割香港選舉。全國人大常委會副委員長王晨昨表明要建立「有香港特色的民主選舉制度」，負責選出特首的選委會，將負責選出多名立會議員，有消息指多達40個議席將由選委會產生，直選議席削至只餘20席，比例之低衰過澳門立法會，特首選委會日後更會篩選立法會參選人。政治學者陳祖為批評北京破壞讓港人決定立法會如何組成的承諾：「直接強加於香港一個倒退了24年的制度。」

全國人大常委會副委員長王晨昨在人大會議上宣讀「完善香港選舉制度的決定草案」，涉及修改特首及立法會產生辦法，未有提及細節，較為具體的只有「賦予（特首）選委會選舉產生較大比例的立法會議員，和直接參與提名全部立法會議員候選人的新職能，同時建立全流程資格審查機制，進而形成一套符合香港實際情況、有香港特色的新的民主選舉制度」。

選舉料押後至下年9月

草案只涉及修改《基本法》附件一和附件二，不會修改《基本法》正文。中央收緊香港選舉的具體細節料在下周四人大公佈決定後曝光，人大常委會將獲授權修改《基本法》附件一和附件二，再交香港本地立法，料今年7月於立法會通過。由於今年底舉行的選委會選舉要先行，消息指立法會選舉將押後至2022年9月。

綜合各傳媒報道，特首選舉和立法會選舉將有翻天覆地的變化，民主派空間被大幅收窄。特首選委會中，四大界別會增加多一個界別，該界別為300人，由政協和愛國社團代表組成，選委人數增至1,500人。特首參選人需在五大界別中，每一個界別也有最少15人提名，由於第五界別是由中央全盤話事，所以日後民主派候選人很大機會無緣如以往般參加特首選舉。117席由區議員互選的選委也會被取消。

1,500名選委亦會控制本港未來立法會選舉。多個消息指，立法會議席將增至90席。網媒「香港01」指，90席分佈將會是40席選委會界別議員、30席功能組別及20席直選；無綫報道則指三個界別將各佔30席。日後立法會參選人須取得一定的選委提名才可入閘，當局亦會設立資格審查委員會，可DQ參選人。2012年落實的五個超級區議會議席將會取消。

王晨指，反中亂港勢力透過立法會和區議會極力癱瘓立法會運作，阻撓政府依法施政：「策劃並實施所謂預選，企圖通過選舉掌控香港立法會主導權，進而奪取香港管治權。」他指香港選舉制度出現明顯漏洞和缺陷，令反中亂港勢力有可乘之機，必須採取有力措施防範及化解風險，確保落實愛國者治港。

特首林鄭月娥發聲明和應，指她及特區政府完全尊重中央對這次「完善」選舉制度的主導權，特區政府會全面配合。前特首董建華指，香港已到了不改革不行的時刻。立法會主席梁君彥稱，日後議會仍可有不同聲音。

港大政治與公共行政學系教授陳祖為在facebook發文指，1994年時任國務院港澳事務辦公室主任魯平指出，2007年立法機關怎麼組成，將來完全由香港自己決定，只要有三分之二立法會議員通過，行政長官同意，報全國人大常委會備案就可以，不必要中央政府同意，「如今，北京不但不讓香港人自己決定立法會的組成方法，並且繞過立法會，想直接強加於香港一個倒退了24年的制度。言而無信，歷史會記住的。民無信不立。」

中大政治與行政學系高級講師蔡子強指，北京已容不下反對聲音，遂大幅提高本港選舉入閘門檻，剔除北京不屬意的候選人，日後不會有「邁向普選」的想法。

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