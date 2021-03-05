【本報訊】痛苦將港人連結，民主派初選被捕者尚未得到公平審訊，已率先服刑。荔枝角收押所川流不息，親屬送來一袋袋日用品，排隊四小時只換15分鐘相處時光。同路人的支持令牆內人未敢放棄，他們報以一聲感謝，「香港人，你們都很可愛，我頂得住」。

荔枝角收押所外昨盡是等候探訪的家屬，人龍直至中午仍然不斷。有被告家屬由排隊到辦理手續，足足等了四小時，卻只換來15分鐘相處時光。社民連成員黃浩銘探望岑子杰後指他精神狀態有好轉、能入睡，「話好過留喺法庭俾人折磨」。他轉述岑表示，前晚由法院到收押所的路程上，受一眾送車師感動，「佢想帶一句說話畀大家，雖然呢一刻佢喺入邊，但希望大家繼續加油、撐住，香港人係好可愛」。

岑子杰引《禁色》歌詞：為你我甘願承受

岑子杰fb專頁昨午亦有更新，轉述岑在獄中口訊說，前晚由西九龍裁判法院回到荔枝角收押所時，沿途見到聲援市民的燈海，「很漂亮，多謝你們聲援我們47位民主派人士」，沿路景象令他想起達明一派《禁色》的一句歌詞，「為你，我甘願承受。香港人，你們都很可愛，我頂得住」。

還柙於大欖懲教所的何桂藍亦透過fb專頁管理員報平安，她說經過一晚休息後，狀態尚算不俗。她感謝過往一個星期許多到庭旁聽的朋友，尤其是夜深仍然堅持送車的同路人，自己能清楚看見他們的聲援，亦希望大家關注此案同時，也能夠關心其他案件的手足。

劉頴匡女友Emilia引述對方說：「佢話入面好慢，所有嘢比如要支筆都比出面慢咗好多咁樣。」還柙期間劉頴匡與呂智恆同倉，劉頴匡靠大聲朗讀聖經維持意志，又把她的親筆信重複看了很多遍。她特意找了數本厚書，包括《魔戒三部曲》讓他解悶。探訪期間，Emilia見證民主派「大和解」，看到范國威和楊岳橋把手放在頭上，合做心形手勢，安慰現場家屬。

張可森太太則形容丈夫目前身體狀況良好，對獲釋仍抱希望，但她對律政司堅持就保釋結果上訴一案不感樂觀，然而不論結果，「見到佢健康我就開心」。對於外界關注Sam即將為人父，卻無法守候在懷孕八周的太太身邊，張太說心情多少受影響，「但係我同BB都會健康、勇敢，繼續堅持落去」。

呂智恆昨晨未獲保釋前，其養母Elsa前來探望，她仍不時低頭飲泣，又用手帕拭淚。楊雪盈未獲保釋前，其團隊透過社交網站發起在大坑擺設街站收集簽名，要求法庭批准楊雪盈保釋候審。街站擺設短短一個小時左右，便收集到逾220人簽名。