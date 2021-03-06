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LIVE︱初選案律政司覆核11人保釋結果 警重兵駐高院 數十市民未能取籌仍堅持輪候

26分鐘前
王婆婆亦有到場，展示英國旗及一些支持民主派的標語。本報記者攝

47名參與民主派初選人士早前被控串謀顛覆國家政權罪15人獲批准保釋後隨即被律政司申請覆核扣押律政司撤銷其後撤銷其中4人高等法院今日開庭處理餘下11人的保釋覆核。多名市民專程到庭支持眾被告，逾150張公眾席籌號於早上8時半前派發完畢。《蘋果》正直播庭外情況。

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上午約8時，已有數十名市民在法院外排隊取籌。市民取籌後就被在場警員要求先行離開，不得在法院外等候。現場所見，至少有50名警員分別在法院兩個出入口戒備，法院外的金鐘道亦有最少8輛豬籠車。

聆訊排期3個時段進行，分別於上午10時、不早於上午11時30分及下午2時30分，由法官杜麗冰審理。法院約9時10分陸續讓市民進入法院，昨晚獲釋的楊雪盈、立法會前議員張超雄亦有到庭支持。

不過，亦有部份市民未能取籌，但堅持在庭外排隊輪候支持。排隊市民曾先生表示，他於今早8時半已到場但仍未能成功取籌。他又指，雖然有部份初選民主派獲釋，帶來一絲安慰，但整件事仍是不公。此外，他手持一本關於香港法治研究的書籍到場，並指雖不敢說「法治已死」，但香港法治已淪為政權打壓工具，有如倒退回「殖民地時代」。

民協成員、深水埗區議員譚國僑到場，稱要表達對成員何啟明的支持。他坦言對起訴感到詫異，又指民協是妮民生角度出發，不預期會發生今次事件。對於11人未能保釋，他坦言有情緒起伏，又指現時只是要求保釋，希望港府明白，保釋在普通法常見，亦不影響審訊結果，阻止眾人保釋是不值得。他又希望，在現時的低谷中，香港人能互相撐住。

王婆婆亦有到場，展示英國旗及一些支持民主派的標語。

其中一名被捕人士柯耀林的Facebook專頁表示，柯耀林透過福利官向代表律師的傳話，並發出聲明：即時退出所有政治聯繫及組織，並決定不再參加區議會選舉、立法會選舉、香港各級選舉及任何政治選舉。

上午10時後高院再度派籌，部份人士將會到3樓收看聆訊直播。數10名市民取籌入場後，仍有大批市民在庭外輪候。

直播連結

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