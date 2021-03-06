47名參與民主派初選人士早前被控串謀顛覆國家政權罪，15人獲批准保釋後隨即被律政司申請覆核扣押，律政司撤銷其後撤銷其中4人， 高等法院今日開庭處理餘下11人的保釋覆核。多名市民專程到庭支持眾被告，逾150張公眾席籌號於早上8時半前派發完畢。《蘋果》正直播庭外情況。

上午約8時，已有數十名市民在法院外排隊取籌。市民取籌後就被在場警員要求先行離開，不得在法院外等候。現場所見，至少有50名警員分別在法院兩個出入口戒備，法院外的金鐘道亦有最少8輛豬籠車。

聆訊排期3個時段進行，分別於上午10時、不早於上午11時30分及下午2時30分，由法官杜麗冰審理。法院約9時10分陸續讓市民進入法院，昨晚獲釋的楊雪盈、立法會前議員張超雄亦有到庭支持。

不過，亦有部份市民未能取籌，但堅持在庭外排隊輪候支持。排隊市民曾先生表示，他於今早8時半已到場但仍未能成功取籌。他又指，雖然有部份初選民主派獲釋，帶來一絲安慰，但整件事仍是不公。此外，他手持一本關於香港法治研究的書籍到場，並指雖不敢說「法治已死」，但香港法治已淪為政權打壓工具，有如倒退回「殖民地時代」。

民協成員、深水埗區議員譚國僑到場，稱要表達對成員何啟明的支持。他坦言對起訴感到詫異，又指民協是妮民生角度出發，不預期會發生今次事件。對於11人未能保釋，他坦言有情緒起伏，又指現時只是要求保釋，希望港府明白，保釋在普通法常見，亦不影響審訊結果，阻止眾人保釋是不值得。他又希望，在現時的低谷中，香港人能互相撐住。

王婆婆亦有到場，展示英國旗及一些支持民主派的標語。

其中一名被捕人士柯耀林的Facebook專頁表示，柯耀林透過福利官向代表律師的傳話，並發出聲明：即時退出所有政治聯繫及組織，並決定不再參加區議會選舉、立法會選舉、香港各級選舉及任何政治選舉。

上午10時後高院再度派籌，部份人士將會到3樓收看聆訊直播。數10名市民取籌入場後，仍有大批市民在庭外輪候。

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