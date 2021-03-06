繼47名被捕民主派人士之一的西貢區議員柯耀林，宣佈退出包括其有份創立的區政聯盟等所有政治組織後，區政聯盟成員之一的大埔區區議員文念志，今日亦宣佈離開區政聯盟。

文念志今日傍晚透過Facebook專頁指，自己從3月1日起「已正式離開區政聯盟」，強調自己退出區政聯盟並不是「背棄選民和背棄民主的決定」，亦不是要「投進對家懷抱」，只是盼望以另一個獨立身份繼續服務市民，又謂每個組織或政黨都有其存在價值。

以往曾為民主黨成員，2018年退出民主黨的文念志又稱，與退出民主黨一樣，「我願意接受任何批評， 我相信兼聽則明，偏聽則暗。」提到過去8年從政經歷，他形容歷盡得失，包括「三次被捕，兩次參選，一次當選」，他感激區內選民前年對他投下信任的一票，讓他能在區內服務市民，未來他會繼續緊守崗位，始終如一，寄望「香港人大埔人繼續加油」。

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