【本報訊】去年底「歌舞群組」引爆第四波疫潮，涉及21間跳舞場所中，由民建聯中西區支部前副主席林炳勳經營的尖沙嘴「百樂會懷舊歌舞」被控違反防疫規定，一名在百樂會舉辦百人生日會的顧客亦被控違反限聚令，當局正追查其他去年11月曾到訪百樂會的顧客有否違例。

民政事務總署轄下牌照處昨公佈，百樂會負責人去年9月及11月期間涉嫌違反599F章規定，未有確保所有身處會址的人戴口罩，又容許現場表演，部份表演者沒有戴口罩，亦未有與觀眾作有效分隔。

牌照處：或通緝有關人士

此外，一名顧客去年11月16日在百樂會舉辦百人派對，涉嫌違反限聚令。牌照處正繼續追查該會所的所有會員，及去年11月曾經到訪上址的人士有否觸犯相關法例，如未能聯絡有關人士，會考慮進一步法律行動、甚至通緝及或檢控有關人士。

去年共有21間跳舞場所因涉及跳舞群組而被納入強制檢測名單，其中旺角金雞廣場「金儷星」去年底已被檢控。事隔兩個月，百樂會才被檢控，其餘19間場所至今未知會否被控。資料顯示，一名居於荃灣的67歲家庭主婦去年11月20日確診，屬源頭不明個案。她曾在11月16日去過百樂會參與百人生日聚會，其間有跳社交舞。其後曾到訪百樂會的確診患者增至共25人。