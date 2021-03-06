主管港澳事務的國務院副總理韓正，據報今早接見了港區全國政協委員，包括全國政協常委唐英年、立法會主席梁君彥等。韓正在會上表示，「愛國者治港」絕不能含糊，亦是香港落實一國兩制的根本保證。

綜合傳媒報道，今晨近8時，有多輛接載港區政協的旅遊巴駛入全國政協禮堂，在場人士包括唐英年、梁君彥、經民聯張華峰等。

有政協委員引述韓正在會面上的講話，指「完善」香港選舉制度的3個原則包括堅持一國兩制、港人治港、高度自治方針；「愛國者治港」絕不能夠含糊，是香港落實一國兩制的根本保證；強調要依法治港，中央提出「決定加修例」是落實以法律方式確保一國兩制行穩致遠。

同時，韓又希望「完善」香港選舉制度後，香港有穩定的政治社會環境，有助下大力氣解決經濟民生問題，為破解深層次矛盾問題鋪路，他又提到香港貧富差距和房屋問題受市民關注，未來要集中精力破解，而短期香港要做好防疫工作，盡快「清零」。

唐英年在會面後接受傳媒訪時稱，韓正提出未來會推出一系列「完善」選舉制度的措施，確保「愛國者治港」，又強調做法有必要性和緊迫性，不過韓沒有透露具體安排，只表示會擴大選委會和立法會，到時選委會委員和立法會議員數目會增加，「因此代表會更加好。」

唐亦表示，他認為「愛國者治港」標準並沒有爭議，因全球都有嚴格要求治理者需是「愛國者」，而「完善」選舉制度並非刻意剔除任何在制度外，也不是針對民主派。他相信民主派不會一下子消失，指很多民主派不是想破壞香港，而是想建設香港成更有活力的地辺，認為最終會有客觀標準去審核。

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