K11 MUSEA 因名潮食館爆疫而關閉近一周， 周六（6日）重開。除名潮食館外，商場其他店舖有4名員工及食客確診。香港大醫公共衞生學院教授潘烈文向《蘋果》表示，已完成其中一名沒到過名潮食館確診者的基因排序，顯示與名潮確診者的基因排序極度相似，病毒屬同源，相信有一個超級傳播令沒到名潮食館的人也受感染。此外，據悉有名潮食館員工在餐廳排氣口附近位置吸煙，可能因此吸入帶病毒的空氣而感染。

與將藍隧道群組感染病毒極度相似

於K11 MUSEA內除了名潮食館爆疫，另外卡地亞有兩名員工，Twinkie Cookies有一名員工，以及一名曾到Lilium食過下午茶的市民也確診。之前衞生防護中心指未找到他們的感染源頭。

潘烈文表示，今次名潮食館確診者感染的病毒，是第四波疫情衍生出來的病毒，如與早前將藍隧道群組感染的病毒極度相似，沒有不尋常或變異病毒，相信因該食肆環境問題及有超級傳播者，以致造成多人感染。

感染者可能釋放大量病毒 造成環境污染

潘烈文表示，其中一名沒到過名潮食館確診者的病毒基因排序已完成，其基因排序與曾到名潮食館的確診者基因排序極度相似，病毒屬同源，相信有一個超級傳播令沒到過名潮食館的人都受感染。

他指，目前基因排序結果顯示，病毒屬同一源頭，因感染者可能釋放大量病毒，如摸商場門柄或共用地方，造成環境污染，透過間接接觸而傳播；又或確診者之間在商場內有近距離接觸而不知。其他沒到過名潮食館確診者的基因排序仍進行中。

他指，K11 Musea已關閉多日及有做清潔消毒，周六重開屬安全。

用餐區冷氣槽濾網發現病毒

此外，據悉有名潮食館員工在餐廳排氣口附近位置吸煙，可能因此吸入帶病毒的通風而感染，有助解釋為何多名員工確診。之前衞生防護中心表示，在名潮食館地下食客用餐區冷氣槽濾網抽取的樣本，檢測到病毒。

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