全國兩會預告閹割香港選舉制度，實際方案尚未出台，律政司司長鄭若驊今日已經透過網誌，表明會率領律政司，致力配合相關政策局完成修改法例工作，以盡早落實執行關於「完善」香港特區選舉制度的決定。

鄭若驊在網誌中表示，過去數年，有些人透過不同渠道宣揚不用守法的意識，甚至反中亂港的思維，甚至有人公然鼓吹「港獨」，並指有激進分離勢力通過各類選舉進入特區治理架構，顯示香港現行的選舉制度存有漏洞，因此有必要採取措施處理相關問題。

她續解釋修例程序，指今次中央提出以「決定加修法」的方式處理香港的選舉制度，先由全國人大按《憲法》、《基本法》及《港區國安法》的相關規定作出「決定」，並授權人大常委會修改《基本法》附件一及附件二；再提出「修法」，人大常委會修改《基本法》附件一及附件二後，就新選舉制度作具體明確規定，之後由特區修改本地法律。

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