【本報訊】其餘11名獲准保釋，但因律政司覆核而繼續羈押的被告，今將帶到高等法院，上午10時起分三批進行簡短提訊。

據了解，律政司去信尋求法庭指示，提到基於司法公義，理應迅速處理保釋覆核，而律政司已準備好；惟若法庭認為書面陳詞可進一步協助法庭處理覆核，也可指示雙方提交陳詞，另外擇日聆訊。法官杜麗冰（圖）其後去信辯方，認為雙方需時準備書面陳詞，今日只進行「指示聆訊」，意味各被告或須繼續還柙，直至正式聆訊。

律政司的起訴安排和提出保釋覆核的決近日備受批評，律政司昨發聲明，表示絕不能接受惡意攻擊律政司依法執行的決定，並提醒社會人士不適宜評論尚在進行的案件。

法庭預留公眾及家屬席

案件今由高院原訟庭法官杜麗冰處理，她是高院第四名曝光的國安法指定法官。11名被告分三批，每人聆訊時間預計15分鐘。早上10時先處理鄭達鴻、彭卓棋、何啟明提訊；黃碧雲、譚文豪、施德來、張可森被安排不早於上午11時半提訊；伍健偉、郭家麒、柯耀林、李予信則於下午2時半提訊。

日前西九龍裁判法院馬拉松式處理本案時，47名被告的律師坐滿聆訊的一號法庭，司法機構安排家屬、記者和公眾在其他法庭收看直播，四日間均未能親睹被告真人。坊間憂慮審訊透明度下跌，甚至有人以「秘密審訊」喻之。昨日僅四名被告被帶回法院准保釋離開，家屬和公眾終於可以入庭直接觀看被告和互動；記者亦可入庭旁聽採訪。

至於今天，司法機構在聆訊的高院七號法庭預留八個公眾席和12個家屬席，另有八個記者席。司法機構表明會盡量提供額外座位，以確保司法公開，三樓至五樓大堂將設為法庭延伸部份，提供156個公眾席或企位，及100個記者席或企位。所有時段聆訊的座位籌號，都在早上8時於高院大樓外低層四樓平台派發。

司法機構昨回應查詢，表示留意到社會對初選案提堂安排意見，稱按程序47位被告須由同一位裁判官處理，而拘控到提堂時間極短，法庭要緊急安排聆訊、轉播、座位分配、保安等，處理多達數百名法庭使用者的排隊、秩序和抗疫等安排，面對前所未有的龐大挑戰，難免有不足。終院首席法官張舉能已指示，在維護司法公正的前提下，即時檢視各級法院處理涉及眾多訴訟人及旁聽人士案件的聆訊和相關安排，適時改善。

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