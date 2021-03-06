零傳媒經驗的廣播處長李百全空降數天即亮劍，港台電視部公共事務組節目《香港故事》成「第一滴血」，李百全周四（4日）編輯會議上批評《香港故事》訪問樂隊LMF「唔decent（正經）」後，《蘋果》獲悉，李事後疑沒有看過該集的訪問，已決定抽起該集，改播舊節目；同節目即將播出探討讀書文化等集數，李也沒有看過就決定抽起。據了解，當日李更在會上表明自己：「最着重黃藍」。

港台晚上回覆時未有正面回應，僅稱港台必須恪守《約章》及《節目製作人員守則》，又指廣播處長在具爭議性的節目播出前會「檢視」，保障節目符合約章及守則要求。消息人士指，《香港故事》已是最「溫和」紀錄片，亦算是「易下手」的節目：「如果呢個做法（DQ）喺《香港故事》OK，咁《鏗鏘集》都OK。」

LMF訪問改播「後浪潮人」訪問 員工事前不知情

廣播處長李百全周四編輯會議上要求，即日起公共事務組播出的節目須經他過目，其中《香港故事》將播出樂隊LMF的訪問，被他斥LMF唱「充滿器官」的粗口歌，有極端政治取態，更反問「點解唔搵曹永廉做訪問？」

有港台消息人士今向《蘋果》透露，李百全周四當日聲稱會將該集《香港故事》「過目」，他在會上主動讀出該集數的文字簡介，即不斷批評有關訪問，但節目內根本未曾出現過粗口，只觸及LMF對社會的看法，惟李百全最終更沒看過就決定將該集抽起，「佢話唔需要睇都知唔應該播」。

消息指，LMF的訪問原定明晚7時半播出，現被改為重播2017年的《香港故事》「後浪潮人」訪問。

料周冠威訪問播出無期

另有港台消息補充，員工是今日（6日）從外界得知LMF訪問被舊節目替代，不清楚是由誰人下令，之後的集數能否如期播出，未有確實說法。但港台中人說，這樣是意味《香港故事》已暫時遭腰斬，節目之後探討讀書樂趣、少數族裔等議題，以及早前不少人關注的《香港故事—香港病了》（後改名《疫行者》）、《十年．自焚者》導演周冠威受訪一集，料播出無期。

無政治成份集數亦全抽 消息人士斥李百全：不求專業

消息人士稱，及後助理廣播處長（電視及機構業務）區麗雅曾將《香港故事》即將播出的部份集數「送審」，議題只涉讀書文化及文藝等，「完全無政治成份嘅」，不料李百全沒有看過就將該些集數「DQ」。消息質疑，拒看節目的李，寧願找舊節目頂替新節目，相信《香港故事》已被「開刀」，「之後（《香港故事》）都唔使花工夫」。

消息人士指，《香港故事》是讓不同聲音表達的軟性專題，已是最「溫和」的紀錄片，但李強行扭曲「平衡」定義，做法是不求專業；又說《香港故事》在公共事務組當中算是「易下手」的節目，「如果呢個做法喺《香港故事》OK，咁《鏗鏘集》都OK」。

李百全表明「最着重黃藍」

消息續說，李當日在會上更表明「最着重黃藍」，又說所謂持平，不是「黃藍」時間能「平均分配」，而是「觀感問題」，「大家都聽到O晒嘴，因為新聞專業係唔睇呢啲嘅」。消息指，李當時說如港台讓LMF的節目播出，是等同認同LMF的想法，斥李曲解《香港電台約章》。

港台晚上回覆時，未有正面回應是否將LMF的訪問抽起、《香港故事》是否被「腰斬」、李百全是否「最著重黃藍」等，僅稱港台必須恪守《約章》及《節目製作人員守則》，包括節目必須持平地反映意見及不受商業、政治等影響。

港台重申，為加強編輯管理，回應檢討小組報告，廣播處長作為港台的總編輯以及其高層管理人員，在具爭議性的節目播出前會「檢視」有關節目，履行編輯責任，保障節目符合約章及守則的要求。

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