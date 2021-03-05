【本報訊】列席全國人大會議的全國政協副主席、香港首任行政長官董建華，昨在散會後準備離場時突然「發軟蹄」跌倒，癱倒在地近十秒，在他人扶起後才可站立。董建華擔任主席的團結香港基金旗下的網媒「思考香港」，指董回覆查詢時表示沒事，只是離席時忙於與人打招呼，「忘記留意腳下情況，絆了一下，一切安好，請大家放心」。

至少四人合力扶起

全國人大會議昨開幕，人大副委員長王晨宣讀完《關於完善香港特區選舉制度的決定草案》後會議休會，身在主席台的董建華離席時不慎絆倒。傳媒拍攝片段所見，至少四人走到董身邊，花近十秒才把他扶至站起來。

董站穩後，列席會議的行政長官林鄭月娥走至了解情況，兩人交談了一會，董輕拍林鄭肩膀以示感謝慰問。董之後在其他人陪同下離場，這時全國政協副主席梁振英站在主席台上「恭候」，向走上前的董點頭示意並握手慰問。

這次並非已屆83歲高齡的董建華首次當眾跌倒。早在1997年12月，當時60歲的他出席選民登記推廣活動授旗儀式時突然在台上跌倒，由其他嘉賓攙扶重新站起來，司儀當時打圓場稱董「瞓身支持」活動。

據全國政協官網顯示，董建華去年雖然出席了政協常委會大部份會議，但在處理政協常委會重要日常工作的政協主席會議有三次缺席，未知是否與近年健康欠佳有關。董建華上京出席兩會前在香港接種了科興疫苗，他當日形容「感覺非常好」。