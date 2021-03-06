警隊早前傳出，率先讓長俸制警務人員選擇延長退休年齡，近日再有更多細節曝光。《蘋果》獲悉，警隊近日向內部發通告，宣佈有關計劃將於4月1日正式推出，申請期為2個月。凡於2000年6月1日前入職的警務人員，只要於今年4月1日前仍然在職或未開始退休前休假，均合資格申請，但只屬一次性安排，並有遴選委員會評核。對於年輕警員擔心，新安排會影響升遷，警方在通告中承認，「難免產生一些附帶問題」，但僅稱會密切監察情況，將影響減低。

《蘋果》取得警隊近日發出的內部通告，當中詳細交代早前流傳、讓長俸制警務人員選擇延長退休年齡的申請細節。據通告指，有關安排名為「超過訂明退休年齡的警務人員繼續服務計劃」，將於今年4月1日推出，申請期為2個月，至5月31日止。

計劃規定，所有2000年6月1日前入職，並於今年4月1日仍在服務現職非首長級警務人員，即警員至高級警司職級，均合資格申請，但不包括已放退休前休假或以「退休後服務合約計劃」受聘人員。

通告又提及，計劃下設有遴選委員會，並會根據警隊行動需要，申請人的表現、品行及健康狀況，評核申請人是否適合續聘。申請人若獲委員會原則上批准後，年屆54歲要再經最後審核，以獲正式批准。至於剛於年內滿55歲人員，警方稱會作過渡安排，邀請他們延長服務最多6個月，由警務處處長批准。

稱新安排為應付迫在眉睫行動

警方指，讓長俸制警務人員選擇延長退休年齡安排，是為應付迫在眉睫的行動需要及長遠人手挑戰，並非為滿足人員期望在達到退休年齡後服務警隊而設的福利安排，亦非合資格人員必然享有的權利或資格。

警方坦言，新安排可應付有關警隊人手短缺的挑戰，但承認難免產生一些附帶問題，如涉及調整晉升空缺和重新分配宿舍的事宜。警方未有交代應對方案，僅稱會密切監察情況，把影響減低。

警隊獲特殊待遇惹其他紀律部隊不滿

警隊早前已傳出將讓長俸制警員選擇延長退休年齡，但即引起其他紀律部隊不滿，公務員事務局局長聶德權隨後承諾，在不增加額外資源下，擴大延長退休計劃至其他紀律部隊。

香港消防主任協會早前亦向會員發通告，透露消防處已成立由消防區長領導的專責小組，研究延長長俸制人員退休年齡的執行細節及實施安排，暫未有具體方案。協會又引述處方稱，雖不能完全參照警隊方案，亦須以其內容為框架；並會以部門發展和職系、職級需要作基礎，每年度各職系、職級獲批延任的數目和比例將會不同。

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