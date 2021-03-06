BioNTech疫苗下周三（10日）開打，由醫管局營運的中山紀念公園體育館疫苗中心，今日試行運作，港島西醫院聯網安排醫護人員打針，港大微生物學系講座教授袁國勇、港大內科學系臨床教授孔繁毅等亦有到場接種。

袁國勇稱因為超齡，不符合參與港大噴鼻疫苗試驗資格，因此改打BioNTech疫苗，加上近日預約打針人數下跌，希望成為示範榜樣鼓勵市民打針。相比林鄭月娥早前率司局長接種科興，享有特權用幼針「冇咁痛」，袁今次自己替自己打針，選擇的是痛楚更明顯的「皮裏注射」，而非普通市民採用肌肉注射，欲證明一般人接種疫苗時痛苦更少，毋須害怕打針。

選擇皮裏注射痛楚更明顯

袁國勇今午抵達中山紀念公園體育館疫苗中心，接種BioNTech疫苗後表示，因出現打針後死亡個案，近日預約接種疫苗人數大幅減少，本來沒有打算打針後受訪，但希望能成為示範榜樣，藉此呼籲市民及早接種武肺疫苗。他透露，今次他自己替自己打針，而且選擇的是痛楚更明顯的「皮裏注射」，而非普通市民採用肌肉注射，欲證明一般人接種疫苗時痛苦更少，毋須害怕打針。

他以戴口罩比喻接種疫苗，如果只有少數人做，對防疫幫助不大，必須社會上大部份人都做，才能有效控制疫情；若有逾8成人打針，相信疫情可迅速消退，回復社會正常運作。

超齡冇得試用港大正研發噴鼻式疫苗

港大正研發一款噴鼻式武肺疫苗，袁國勇過往曾表示相信團隊的工作成果，只會接種該款新研發疫苗。對於今次「轉軚」接種BioNTech疫苗，他稱由於自己年屆64歲，獲瑪麗醫院臨床藥物試驗中心通知超齡，不符合參與該疫苗第一期臨床試驗資格，因此只能改打其他現有疫苗。他指，港大疫苗暫未成功出口，但相信本月內可來港開始試驗。

強調並非受壓而接種

對於為何選擇BioNTech疫苗而非科興疫苗，他解釋指自己經常接觸病人、於實驗室處理病毒、及出入疫區疫廈巡視，屬於較高危染病的人群，且自覺身體健康、沒有長期病，因此選擇「雖然副作用較多、但保護能力較佳、「猛一啲」的BioNTech疫苗，強調並非受壓而接種。

他又指，兩款疫苗都已經過多次臨床試驗，證明安全有效，市民應按自身情況選擇，例如長期病人及高齡長者，宜接種副作用較少的科興疫苗。

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