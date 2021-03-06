初選案47名被告有15人獲准保釋，律政司覆核其中11人的保釋結果，高等法院今進行指示聆訊。國安法指定法官杜麗冰排期本月11日及13日再處理保釋覆核申請，並明言申請臨時保釋亦屬此路不通，眾被告須繼續還柙。法庭今容許被告親友進入主審庭旁聽，其中張可森的懷孕妻子在丈夫被押送離庭前，特意走近犯人欄，隔着玻璃向身處犯人欄內的丈夫展示胎兒的超聲波圖。有旁聽人士問她：「佢睇唔睇到呀？」她笑着回答：「睇到呀！睇到呀！」

昨天獲律政司放棄覆核保釋、順利擔保外出的呂智恆，今早亦到庭旁聽。呂智恆在譚文豪步入囚室時向譚揮手，又在張可森步入囚室時說：「撐住呀，森！」

聆訊期間，彭卓棋左手手臂放在犯人欄邊，其間一度拭淚。他再度步進囚室時也向公眾席點頭。

鄭達鴻於開庭前，不時向坐在公眾席的一名年輕女子以眼神交流，並以手勢互動。鄭達鴻申請臨時保釋被拒，當他步入囚室前，向法官鞠躬，亦向公眾席揮手。

辯方申請臨時保釋 法官拒絕直指此路不通

法官透露，被告一方已去信法庭，希望保釋覆核於今天進行。她表示了解被告一方的訴求，但法庭仍需要仔細考慮各方理據，故將安排於本月11日及13日進行保釋覆核聆訊。

代表鄭達鴻的資深大律師潘熙表示，希望法庭批准鄭於聆訊前保釋，並懇請法庭只考慮鄭於這7日期間是否有充足理由不會繼續危害國家安全。潘熙續指，鄭原本獲警方批准保釋至4月8日，卻突然收到警方通知，須於2月26日提早向警署報到，而他在明知會被扣押的情況下仍然願意報到。

惟法官打斷潘的陳詞，直指在未收到所有正式申請文件前，難以作出決定。法官更在彭卓棋一方申請臨時保釋時明言此路暫時不通（It’s a closed door at the moment.）。

報道限制撤銷 控方要求辯方不要提及與案相關內容

另外，法官杜麗冰甫開庭即表示，今天只是進行指示聆訊，她會剔除《刑事訴訟程序條例》第9P條的報道限制。杜官又透露，法庭早前接獲有傳媒代表提出剔除日後聆訊報道限制的要求，惟相關法例的報道限制是要保護與訟各方利益，以及維護法律程序，她會維持相關報道限制。

代表控方的律政司副刑事檢控專員楊美琪則表示，有見於法庭撤銷今天聆訊的報道限制，為對各方公平，希望辯方今天陳詞時，不再提及與案件相關內容。

【案件編號：HCCP110-120/21】

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