55歲女子接種武漢肺炎疫苗後，3日後懷疑中風入住廣華醫院，至翌日（即今日）凌晨離世，為一星期內第二宗接種科興疫苗後死亡的人士。雖然接連出現事故，但政府已表明不會叫停接種計劃，其中疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅指，科興疫苗已知的副作用不包括中風，不會叫停接種計劃。衞生防護中心亦指，未清楚死亡個案與疫苗有否關係便叫停，是過於倉促。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅下午指，因未掌握個案詳情，要留待委員會周一開會討論後有定論，但指科興疫苗的已知副作用中不包括引發中風，現階段不會叫停接種計劃。

衞生防護中心總監林文健出席疫情記者會時指，會不會叫停將交由科學委員會的專家進行評估，選擇緊急使用疫苗是由專家委員會研究，認為數據安全及有效。林又指，市民接種前，有3個地方可給予公眾清楚接種疫苗的問題，包括先於申請接種的網站，之後到接種中心，在輸入資料時會詢問市民的情況。而接種之後，建議市民休息30分鐘，並有空間及時間讓市民理解。

至今接18宗不適通報

衞生署助理署長（藥物）陳凌峯表示，有關接種疫苗後出現不適的個案都有通報衞生署，至今收到18宗通報，當中1宗非嚴重，患者感到頭痛不適，其餘17宗嚴重事故，都只是因為需要送院而被介定嚴重，患者分別出現有心悸、頭暈等徵狀。陳又指，全球有4,400萬人接種科興疫苗，當中只有56宗死亡個案，而藥廠評估後都認為與疫苗無關。

林指，今次死亡個案患者本身是陪同其他長者接種，未有接到死者在接種後有不適，因為接種中心的休息區不適會有詳細紀錄。林認為，現時本港已有超過11,000宗確診個案，死亡個案亦達201宗，當中88%為60歲以上的患者，「喺未知同疫苗有無直接關係嘅情況下去暫停計劃，係過於倉促」，會將數據交予科學委員會開會研究狀況。

指弄不清因果關係會影響公眾信心

被問到會否擔心繼續接種會再有更多死亡個案，林文健表示指每日醫療系統都有好多病者急病求醫，可以預期曾接種疫苗求醫的病人比率會隨着接種計劃增加。林表示會就每個個案去看看是否與接種疫苗有關，出現事故時會立即向公眾公佈，又指若不弄清因果關係會影響公眾接種的信心。

林指，以色列接種疫苗效果令人鼓舞，因為當地的個案數字及病毒傳播量有所下降，又指疫苗的覆蓋率增高，將會是扭轉疫情的關鍵。

林又指，現時當局已有「三重把關」，讓市民判斷自己是否合適接種疫苗，包括在申請預約打針前，網站會顯示一個版面，羅列不同身體狀況，讓市民細閱；登記完成後，亦會有資訊站供市民瀏覽；而在接種站當中，醫護人員亦會詢問市民有否特別情況，並讓市民接種疫苗後，在現場休息30分鐘才可離開。他指，疫苗中心的醫護人員亦應提高警覺。

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