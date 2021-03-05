【本報訊】因參與民主派初選而被控「串謀顛覆國家政權罪」的47人，其中15人前日獲法庭批准保釋，律政司隨即表明申請覆核，故所有被告一併須還柙。律政司昨午突然放棄追殺其中四人，失去自由五日的劉偉聰、楊雪盈、林景楠和呂智恆，昨傍晚終暫獲釋，其餘11人則今早被帶上高院提堂。暫時重獲自由的劉偉聰稱其他被告仍在囚禁，「件事未完，希望吉人天相」，望大家繼續關注。

昨午大約3時，律政司通知被告及代表律師，在無損控罪及案情的嚴重性下，律政司司長將不繼續申請覆核四名被告的保釋決定。家屬收到通知後即趕到西九龍裁判法院。大約6時，劉偉聰、楊雪盈、林景楠和呂智恆被帶回國安法指定法官蘇惠德席前。

相隔五日，家屬及記者首次可在庭上親眼見到被告四人，而不是瞇着眼看直播螢幕、尋找身影。楊先步出、其後是劉、呂，最後是林，由10名庭警看管呂向律師及家屬揮手，劉亦向律師團隊舉起拇指、拱手致謝；林則一直緊緊望向旁聽席，各被告就座後與家人對望或揚手，家屬揮手回應。

官准下周一4時前交保釋金

主控重申是在無損控罪及案情的嚴重性下作出不覆核的決定，並要求蘇官再次提醒四人的保釋條件。庭上裁判官向四人重申保釋條件，親身上陣的劉偉聰稱，有傳媒誤報其保釋條件，希望法庭澄清其保釋條件並不包括其妻子的人事擔保，重申自己未婚。劉的家人聞言輕輕一笑。

除了個別的保釋金及到警署報到規定，保釋條件包括不得直接或間接以任何方式，作出、發放或轉載任何可能被視為違反國安法或香港法例中維護國家安全罪行的言論，以及作出任何可能被視為違反國安法或香港法例中維護國家安全罪行的行為。 此外，各被告不得直接或間接組織、安排、參與或協調任何級別的選舉，不論政府或非政府舉辦的任何選舉，但投票除外；各人亦不得直接或間接以任何方式聯絡任何外國官員、議員，以及各級議會成員或其他服務於以上人員的人士。 其他條件則包括不可離港、須交出所有旅遊證件及BNO、每晚12時至翌晨7時宵禁、居於報稱地址 。四人須下周一下午4時前向法庭會計部提交保釋金。

不少市民在法庭大樓外守候，看見四人先後步出時，叫喊「沒有暴徒，只有暴政」。一身藍色西裝的劉偉聰步出法院大樓門外，先感謝守候的傳媒和支持者，「好擔心呢47個人。今日，我僥倖能夠有得擔保，但由於同案之中仲有好多好多其他嘅被告人，繼續申請緊擔保，我唔可以講太多嘢，我只能希望佢哋所有擔保申請都成夠能功，重獲自由。好多謝大家。希望大家繼續關心我哋，件事仲未完，希望我哋都能吉人天相。」劉並用英語回答：「I’m just a human being, I’m tired。」他說母親正等他回家。

第二位離開法院的楊雪盈表示「好多謝咁多朋友關心」，之後唞了一口大氣說：「其實我真係好攰，我好想快啲返屋企，見吓屋企人，睇吓我啲貓。最後我想講嘅係，希望大家都平安，多謝。」

林景楠第三位離開法院，他稱：「我真係好掛住我太太同兩個囡囡，我真係好攰喇，辛苦晒大家！」之後微微鞠躬後續指：「我真係好愛我家人，我好掛住佢哋，我要返屋企先。」再向鏡頭合十表示感謝。

呂：盼上庭朋友可公正判決

最後離開的呂智恆稱：「過去呢一段日子，辛苦晒大家，非常非常多謝大家嘅支持，亦都希望聽日上庭嘅朋友可以得到一個公正嘅判決。願眾人平安，特別係通宵達旦嚟支持、關心嘅市民，希望大家小心注意安全。」

呂智恆養母表示，法官容許他們下周一才交保釋金，反映要互信，並說「仲有其他朋友未保釋到出嚟」，促政府撤控。她指這兩天猶如坐過山車，香港人要加油。

經歷四天聆訊的47名參與民主派初選人士被警方控以串謀顛覆國家政權罪，其中15人前晚獲總裁判官蘇惠德批准保釋，惟律政司隨即引用《刑事訴訟程序條例》第9H條，申請覆核保釋決定，按照法例15人須繼續還柙，等候48小時內帶上法庭。